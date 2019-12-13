內地人對港示威反感 北京同陷「患得患失」

稱北京非以「敵我」態度處理港問題

區議會選舉結果揭盅之初，外交部長王毅說：「無論結果怎樣，香港都是中國的一部分。」張炳良解讀：「第一，不管美國做什麼，這都不能動搖香港是『中國的香港』；同時，中國如何處理香港問題，將來如何做，仍然是大前提。」

張炳良說，北京並非以「敵我」態度處理香港問題，包括對待所謂「反對派」，「不排除他們會覺得有人試圖利用外國勢力施壓是沒有國家意識」，但總的來說，北京以「全局」去看︰一方面，堅守一國主權及尊嚴；另一方面，理順、回應香港問題，「兩者都要兼顧……當然希望北京不會覺得自己被迫在兩者中作一抉擇」。

內地民眾普遍對香港示威反感，張炳良認為，國內民意令北京陷入「患得患失」的局面，「內地的領導層，不是看着香港做事，而是看着全國做事」。

兩制問題到民間 部委各有看法

他說，香港抗爭者將火頭愈燒愈大，針對中資商店、中國政府甚至人民，「一國兩制的問題到了（兩地）民間的層面……對中央也有壓力」，北京不能隨便回應香港抗爭者訴求，避免發出「縱容」的錯誤信息，「不是（國家主席）習近平說怎樣就怎樣。內地不同部委有自己看法，負責國防的也可能跟負責港澳的有分別」。

（Reboot Hong Kong）