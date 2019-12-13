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籲泛民勿恃勢凌人 張：接受體制必涉協商

【明報專訊】非建制派於區選中報捷，張炳良從前所屬的民主黨成為最多議席的「第一大黨」。張炳良認為，泛民政黨背負了選民期望，須於明年立法會選舉前回應選民訴求，但在沒有大台的運動中，泛民政黨亦不能貿然代表大家，「所以也是陷於患得患失」，他呼籲泛民黨派等傳遞信息︰「我們開始降溫。不因勢凌人，而是願意踏實處理問題。」

沒大台運動 泛民難交出成績

民主黨於區選中奪得91席，黨主席胡志偉於記者會中呼籲「吸收經驗，好好部署」，獲其前輩、民主黨創黨副主席張炳良讚揚︰「胡志偉講得比較踏實，不沾沾自喜，比較審慎。」張炳良認為，在沒有大台的抗爭中，現時議席最多的民主黨本身就是「小大台」，有必要背起一定責任，「香港的政黨不是革命政黨，政黨在體制裏求改革，接受了體制必然牽涉協商和討價還價」。

張炳良認為，泛民黨派吸納了選票，就背負了整體社會、各行各業的期望，「撥亂反正，社會是希望他們幫忙促成這件事的」，然而，「政治就是一隻手掌拍不響，所以不能不和政府一起協商，政府要解決問題也不能踢開泛民和新當選的人」。但礙於「沒有大台」，「你撲出來，小團體一定咬你」，因此要在明年9月前做出政績亦有難度，「但一個新的政治環境中，是需要讓市民知道有動靜的，大家都期待有個方向走出來」。

（Reboot Hong Kong）

相關字詞﹕泛民 政黨 張炳良

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