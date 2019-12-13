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區選後局勢稍緩 班子患得患失乏作為 張炳良倡政府除心障 偕政黨尋出路

【明報專訊】反修例風暴尚未止息，社區對話未見成效，《禁蒙面法》更激起示威者新一輪武力升級，香港如電腦般「死機」，在漩渦中運轉不停。未來一段日子，香港何去何從？如何能重新啟動（Reboot）？本報每周一篇推出Reboot Hong Kong系列，專訪學界、社福界、政界、文化界等不同界別人士，另邀請一名本身是大學生的準記者參與訪問，從年輕人角度提問，為香港前路尋覓啟示。

明報編輯部

示威者抗爭，初夏到寒冬，教育大學公共行政學研究講座教授張炳良的筆耕亦然︰自6月起，他投稿到報章，每月一至數篇，幾千字建言。言者諄諄，他由6月初建議成立「獨立調查委員會」，提了半年，如鏡中花，看着近兩星期局勢稍緩，政府卻未有大舉措，張炳良凝眉︰「政府不作為，是最壞的。」曾任運輸及房屋局長的他，形容政府「患得患失」︰「它最擔心是賠了夫人又折兵，做某個措施，會不會反成為進一步爭議？做完又可能止不到咳。」然而，他認為政府要把握區選後平靜的契機，啟動政治方法，解決政治問題，「說要『借東風』，現在東風在這裏了，大家要如何使用呢？」

「執法」「政治」 兩條腿走路

自反修例風波以來，政府的回應口徑（Line to take）是︰「先止暴制亂，訴求容後再談」。曾當過問責官員的張炳良說，政府以「止暴制亂」作前提，「邏輯上沒錯，大家充滿敵意，如何回歸理性討論？」不過，他不認同要設「先後」︰「你要執法，但同時要政治解決，兩條腿走路……止暴制亂你單靠警察，對警察不公道。社會深層次矛盾包括房屋問題，你叫警察給市民房屋嗎？」

示威者不信任政府，Line to take被視為Lie to tell，半年來紛亂不已，政府自設的劇本推進不到「容後再談」那一步。然而，非建制派上月底區選大勝，香港局勢稍有緩和，暴亂暫時止住了，政府卻未有回應或提及示威者訴求。

憂讓步不止咳 白費代價「示弱」

「政府患得患失，」張炳良說，「它最擔心的是『賠了夫人又折兵』，他做某個突然性措施，會不會反成為再進一步爭議？做完如止不到咳，社會部分抗爭者不收貨，政府也付出代價︰支持政府的力量，會質疑政府是否投降、跪低」。

不寄望有突破發展，但連成本較低、坊間反應不俗的「社區對話」亦欠奉。張炳良估計，第二場「社區對話」遙遙無期，「政府要考慮袋中有什麼」，「《明報》民調顯示，八成港人要求獨立調查委員會，亦即︰無論如何抽選市民，總會有人提出這要求，那你做不做？如不做，那（和政府溝通）便是無效的」。

政治是計算，任何決定總會顧此失彼，然而，「政府不作為，是最壞的」。張炳良說，政府持續「患得患失」、「怕有作為」，更被部分高官在修例風波初段說過的話，既定了前設，約束住政府往後行動，「初頭說獨立調查不好，為何現在又說好？」

與民看法迥異 也得推社會聚焦

他建議政府破除「心障」，「不應覺得（成立獨立調查委員會）是屈服於示威者」，更應把握「區議會選舉結果帶來的時間之窗」，推動政黨、整個社會一起探求出路，「政府責任是最大的，因為是你主場、你做莊……它未必有即時答案，但要發揮某種facilitator（促進者）的角色，政府未必有晒答案，很多人的看法和政府不一，甚至故意作對，但也得要推動社會聚焦」。

明報記者 李以莊

（Reboot Hong Kong）

相關字詞﹕張炳良

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