與3童性交1懷孕 地盤工囚9年

報稱地盤工人的黎永達（現年27歲）求情時形容，被告與事主年齡差距不算太大，未來將檢查清楚對方年齡，並會盡力取回小孩的撫養權，成為負責任的父親。

就與被告性交致成孕的13歲女童Z，法官稱Z拒絕與心理學家見面，故未能索取其創傷報告。至於其餘兩名12歲女童X和Y，X在學業和社交方面的自尊心低落，需接受心理輔導；Y則怪責自己到被告家中過夜，惟隨着時間過去，其懷孕風險降低後，事件對其影響降低，目前毋須接受心理輔導。

有相同案底 官斥欠悔意乏同情

法官又指出，被告過往有相同案底，認為他偏愛與未成年少女性交，對事件缺乏悔意，亦對事主缺乏同情心。目前雖缺乏證據證明被告有戀童癖，但其重犯不止「高風險」而是成為事實。

法官形容，被告將X推在石枱上性交的情况接近強姦的底線，而事件多於一名受害人，被告又沒採取安全措施，更導致其中一人懷孕，全屬加刑因素，最終判被告囚9年。

【案件編號：HCCC227-8、352/19】