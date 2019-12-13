玫瑰崗筆傷臉案 菲裔生脫罪

官稱事主證供不盡不實

裁判官引述兩名校內教師供辭，分別稱17歲菲律賓裔被告DELFINO Aramiz Julyan Zita一向行為良好，安靜內向，又目擊被告當日跑到校長室求助，確認他面部及眼睛紅腫。裁判官指出，兩名教師誠實可靠，惟他們都無目擊案發過程，對案件裁決無太大影響。

裁判官強調，眾多證人中只有被告、事主及其朋友Ameermoaaz身處現場，但他們對事件各有說法，證供不盡不實。例如事主供稱，案發時只要求被告就之前罵他「×你老母」道歉，以及指朋友Ameermoaaz在案發現場只擔任「翻譯員」角色，裁判官直指事主說法不可信，反問若只要求道歉，為何要帶被告進入更衣室。

事主留疤 官遺憾

裁判官留意到，事主作供時臉上仍留有疤痕，並對其傷勢感遺憾，惟重申這是刑事審訊，既然事主作供不盡不實，控方未能在毫無合理疑點下證明被告有罪，即使被告實在有嫌疑亦不能裁定有罪，故裁定被告一項傷人罪不成立。

【案件編號：ESCC1527/19】