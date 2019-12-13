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下車察故障 司機遭撞斃

【明報專訊】新田公路昨半日內發生兩宗嚴重交通意外，同樣涉及三車連環相撞，兩名捱撞司機命途各異。首宗意外中，一輛七人車在新田公路近米埔村外懷疑發生故障，司機下車察看時，後方貨車及貨櫃車收掣不及釀成「串燒」，私家車司機被當場撞死；另一宗意外，被夾在中間的司機受輕傷。

車停慢線 貨車櫃車收掣不及

昨早7時許，一輛白色七人車沿新田公路往元朗方向行駛，駛至近米埔村懷疑發生故障，53歲謝姓男司機將車停在慢線，下車了解。後方一輛中型貨車懷疑收掣不及，將七人車撞向左方路肩，七人車「反彈」至中線，後方一輛貨櫃車亦收掣不及撞向貨車車尾。七人車司機在過程中被撞，身體多處受傷，救護員證實他當場死亡。

現場消息稱，涉事貨車司機為一間家具運輸公司的東主，剛從內地返港，運載五金零件；貨櫃車則運載鐵欄。現場遺下一條胎痕及一對相信屬於七人車司機的拖鞋。貨櫃車50歲姓何男司機報稱腳部受傷，清醒送往博愛醫院治理。

新界北總區交通意外特別調查隊第一隊主管郭俊樂表示，死者下車與最後倒臥位置有一段距離，死者有無被車輾過有待進一步調查，貨車及貨櫃車司機均通過酒精呼氣測試，兩人均涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，會循車輛機件性能及司機精神狀態調查事故起因。

同一公路的士前後捱撞 司機輕傷

至中午時分，一輛市區的士在新田公路行駛，在上水方向近石湖圍與前方一輛泥頭車及後方一輛貨車相撞，的士夾在中間頓變「三文治」，其中的士損毁嚴重，車頭陷入泥頭車車尾，車尾箱則被貨車幾乎撞扁。的士司機受輕傷清醒，送博愛醫院治理。

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