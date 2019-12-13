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傳召鄭若驊被否決 民建聯全棄權

【明報專訊】法律界議員郭榮鏗昨於立法會大會動議傳召律政司長鄭若驊和特首辦主任陳國基，解釋鄭若驊上任後提供的仲裁服務有否申報。議案經分組點票，在功能團體反對下被否決。民建聯議員沒發言，在席議員全部投棄權，包括行會成員張國鈞；同屬行會的自由黨張宇人和經民聯劉業強則無投票。郭榮鏗發言時批評，鄭若驊在香港水深火熱之時仍出訪英國推動仲裁，「離地」、不分輕重，質疑她是為私人業務。

不滿表現 李慧琼盼鄭反思

民建聯主席李慧琼昨晚在社交媒體解釋，反對派提出議案屬政治動作，因此不會支持；但他們的支持者對鄭若驊的工作表現不滿，尤其是處理《逃犯條例》修例相關的解說，及在止暴制亂的相關工作，因此投下棄權票，希望鄭若驊深刻反思、虛心聆聽。

陳健波：若質疑秘撈 拿出證據

郭榮鏗發言時表示，鄭對反修例風波有直接責任，雖今次傳召鄭非因她表現惡劣，但批評對方在香港水深火熱時到訪英國推廣仲裁是不分輕重；而她在英國受傷後，途經北京回港不尋常。保險界陳健波稱，明白反對派對鄭有很多意見，建制派對鄭可能更多意見，因反修例風波的被捕者多，但檢控率低，然而此動議不是討論鄭的工作表現，若郭榮鏗質疑鄭「秘撈」就應拿出證據，批評民主派是「政治狙擊」。

政務司長張建宗在會上稱，鄭若驊出訪英國純屬公務，到北京是大使館的安排，並非她自己要求在內地療傷，稱對方已盡量縮短病假回港。他說鄭在上任時已按既定機制獲特首批准，短暫繼續處理若干外間事務，亦沒構成任何利益衝突，她去年履行相關責任後已辭去有關職務。

另外，立法會昨日分別辯論譴責熱血公民鄭松泰和民主黨林卓廷動議，人民力量陳志全和民主黨胡志偉分別提出反對動議，結果在分組點票下被否決，兩者最終通過交內委會成立調查委員會處理。

譴責鄭松泰林卓廷通過

新民黨容海恩動議譴責鄭松泰於7月1日衝擊立法會事件協助示威者，經民聯梁美芬表示支持，認為破壞立法會，對香港的負面影響比7．21、8．31事件更嚴重。建制派何君堯發言時表示，有人指他涉及7．21事件，但他「真金不怕紅爐火」，願接受全面調查，反問鄭松泰若「身無屎」，何須怕被調查。

何君堯動議譴責林卓廷行為不檢，指他在7月21日晚率領多名黑衣人往西鐵元朗站挑釁、襲擊聚集的白衣居民，煽惑群眾參與非法集會、打鬥或暴動等。何發言時，根據當晚林卓廷在fb直播短片，複述林和片中市民的說話，多次說出「DLLM」、「PK」等粗言。胡志偉批評何「惡人先告狀」，虛構林卓廷帶隊入元朗，所以白衣人才「保衛家園」。

相關字詞﹕否決 傳召 鄭若驊 梁美芬 鄭松泰 林卓廷 何君堯

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