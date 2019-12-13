傳召鄭若驊被否決 民建聯全棄權

不滿表現 李慧琼盼鄭反思

民建聯主席李慧琼昨晚在社交媒體解釋，反對派提出議案屬政治動作，因此不會支持；但他們的支持者對鄭若驊的工作表現不滿，尤其是處理《逃犯條例》修例相關的解說，及在止暴制亂的相關工作，因此投下棄權票，希望鄭若驊深刻反思、虛心聆聽。

陳健波：若質疑秘撈 拿出證據

郭榮鏗發言時表示，鄭對反修例風波有直接責任，雖今次傳召鄭非因她表現惡劣，但批評對方在香港水深火熱時到訪英國推廣仲裁是不分輕重；而她在英國受傷後，途經北京回港不尋常。保險界陳健波稱，明白反對派對鄭有很多意見，建制派對鄭可能更多意見，因反修例風波的被捕者多，但檢控率低，然而此動議不是討論鄭的工作表現，若郭榮鏗質疑鄭「秘撈」就應拿出證據，批評民主派是「政治狙擊」。

政務司長張建宗在會上稱，鄭若驊出訪英國純屬公務，到北京是大使館的安排，並非她自己要求在內地療傷，稱對方已盡量縮短病假回港。他說鄭在上任時已按既定機制獲特首批准，短暫繼續處理若干外間事務，亦沒構成任何利益衝突，她去年履行相關責任後已辭去有關職務。

另外，立法會昨日分別辯論譴責熱血公民鄭松泰和民主黨林卓廷動議，人民力量陳志全和民主黨胡志偉分別提出反對動議，結果在分組點票下被否決，兩者最終通過交內委會成立調查委員會處理。

譴責鄭松泰林卓廷通過

新民黨容海恩動議譴責鄭松泰於7月1日衝擊立法會事件協助示威者，經民聯梁美芬表示支持，認為破壞立法會，對香港的負面影響比7．21、8．31事件更嚴重。建制派何君堯發言時表示，有人指他涉及7．21事件，但他「真金不怕紅爐火」，願接受全面調查，反問鄭松泰若「身無屎」，何須怕被調查。

何君堯動議譴責林卓廷行為不檢，指他在7月21日晚率領多名黑衣人往西鐵元朗站挑釁、襲擊聚集的白衣居民，煽惑群眾參與非法集會、打鬥或暴動等。何發言時，根據當晚林卓廷在fb直播短片，複述林和片中市民的說話，多次說出「DLLM」、「PK」等粗言。胡志偉批評何「惡人先告狀」，虛構林卓廷帶隊入元朗，所以白衣人才「保衛家園」。