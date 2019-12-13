中環紅磡渡輪擬復辦 月中招標

辦水上的士 維港兩岸共5站

運輸署計劃復辦「中環－紅磡」渡輪航線，以及開辦維港兩岸包括啟德、紅磡、尖東、中環及西九龍等5個上落點循環行駛的「水上的士」航線。運輸署本月中會就兩條航線招標，預計兩航線分別於明年上半年及下半年投入服務。

上月紅隧封閉，運輸署曾安排免費渡輪來往紅磡至灣仔，以及九龍城至灣仔。運輸署發言人稱，本月中就新航線招標時，會參考上月兩條免費渡輪線的經驗。據署方資料，紅隧封閉期間，紅磡灣仔航線早上繁忙時間每小時客量約700人次，平均每日約2650人；紅隧重開後早上繁忙時間每小時客量約400人次，平均每日約1700人乘搭。

上月免費渡輪客量較停航前低

紅磡中環、紅磡灣仔兩航線曾由天星小輪營運，其後客量不足，天星放棄續牌，其後兩輪重新招標仍流標，航線最終於2011年停航。據立法會及區議會文件，停航前兩航線早上繁忙時間，每航線每小時客量約為80至400人，全日乘客量約2700至2800人。換言之，上月的紅磡免費渡輪，以全日計客量仍較2011年為低。

九龍西立法會議員、現任黃埔東區議員梁美芬認為，近年區內紅磡海濱長廊建成，附近亦有更多酒店，加上港鐵黃埔站不時遭破壞，她認為復辦渡輪航線會有足夠客源。她又稱，只要渡輪票價較港鐵便宜，相信仍有吸引力。

候任黃埔東區議員：

倡准辦餐飲廣告增收入

候任黃埔東區議員關家倫說，紅隧即使沒有堵路也經常塞車，而港鐵則不時故障，沙中線過海段亦可能延誤，復辦渡輪可令區內居民出行多個選擇。他認為，政府應容許船公司在碼頭發展餐飲、廣告等業務，增加收入以維持渡輪營運。

航運交通界立法會議員易志明則稱，該航線或因客量少，船公司要維持經營不容易，但他認為，近年紅磡碼頭附近多了一些新物業，乘客量會增加，相信今次招標不會再流標。