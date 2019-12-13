申訴署：有體育館啟用7月始放圖則

被指四不足 康署：已更新指引

康文署確認，截至去年8月1日，轄下583個公眾遊樂場地未完成存放圖則工作，佔總數約33%。申訴專員就此展開主動調查，報告提到康文署有4項不足，包括署方未徹底消除場地啟用後的執法真空期。

申訴專員發現，在2018年8月至今年6月期間，有5個新啟用的公眾遊樂場地，啟用日期與存放圖則日期相距約2至7.5個月。以2018年10月11日啟用的荃灣體育館為例，存放圖則日期為2019年5月30日，兩者相距超過7.5個月。

地政署：盡量半年內完成

康文署解釋，新落成的公眾遊樂場地刊憲後便開放，聯絡地政總署展開擬備及存放圖則工作需約半年至一年，故大部分場地啟用時，圖則仍未存放於土地註冊處。康文署又稱，已在2019年8月更新有關啟用公眾遊樂場地的內部指引，新增準備及存放圖則的步驟。地政總署稱，日後盡可能於6個月內完成有關工作。

報告另提到《公眾衛生及市政條例》中英文文本不一，以致康文署沒就法例要求制訂明確指引，且沒主動監察存放圖則的進度和備存紀錄，以及與地政總署欠缺妥善溝通及協作。

申訴專員建議康文署檢討現行程序以杜絕執法真空期、研究簡化圖則內容的可行性及與地政總署建立有效的溝通機制等。