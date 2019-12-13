港聞

港聞二

下一篇 上一篇

申訴署：有體育館啟用7月始放圖則

【明報專訊】本報今年3月揭發康樂及文化事務署疑因漏程序，部分公眾遊樂場地未有按法例要求於土地註冊處存放圖則，影響署方及控煙酒辦執法；署方在6月底完成所有場地的存放圖則工作。申訴專員公署昨就此發表主動調查報告，稱康文署未有徹底消除場地啟用後的執法「真空期」，有場地啟用日期與存放圖則日期相隔超過7.5個月。

被指四不足 康署：已更新指引

康文署確認，截至去年8月1日，轄下583個公眾遊樂場地未完成存放圖則工作，佔總數約33%。申訴專員就此展開主動調查，報告提到康文署有4項不足，包括署方未徹底消除場地啟用後的執法真空期。

申訴專員發現，在2018年8月至今年6月期間，有5個新啟用的公眾遊樂場地，啟用日期與存放圖則日期相距約2至7.5個月。以2018年10月11日啟用的荃灣體育館為例，存放圖則日期為2019年5月30日，兩者相距超過7.5個月。

地政署：盡量半年內完成

康文署解釋，新落成的公眾遊樂場地刊憲後便開放，聯絡地政總署展開擬備及存放圖則工作需約半年至一年，故大部分場地啟用時，圖則仍未存放於土地註冊處。康文署又稱，已在2019年8月更新有關啟用公眾遊樂場地的內部指引，新增準備及存放圖則的步驟。地政總署稱，日後盡可能於6個月內完成有關工作。

報告另提到《公眾衛生及市政條例》中英文文本不一，以致康文署沒就法例要求制訂明確指引，且沒主動監察存放圖則的進度和備存紀錄，以及與地政總署欠缺妥善溝通及協作。

申訴專員建議康文署檢討現行程序以杜絕執法真空期、研究簡化圖則內容的可行性及與地政總署建立有效的溝通機制等。

相關字詞﹕康文署 申訴專員公署

上 / 下一篇新聞

「我們最親的朋友」 送別周梓樂 黑衣白花人龍逾半公里
「我們最親的朋友」 送別周梓樂 黑衣白花人龍逾半公里
一晚多區砸巴士 炸安全島 警評估位置屯兵應對 破壞轉趨野貓式 警守株看彩數
一晚多區砸巴士 炸安全島 警評估位置屯兵應對 破壞轉趨野貓式 警守株看彩數
韓人權組織訪港 引當年抗爭經驗：人民和或勇 看政府態度
韓人權組織訪港 引當年抗爭經驗：人民和或勇 看政府態度
韓版民陣教路：推人權問題到國際最高位
韓版民陣教路：推人權問題到國際最高位
6．12半周年集會 岑子杰號召「元旦見」
6．12半周年集會 岑子杰號召「元旦見」
二號橋二噁英無超標 中大再抽樣本驗催淚氣殘留
二號橋二噁英無超標 中大再抽樣本驗催淚氣殘留
裝修工涉鐘樓噴字及傷人認罪 控方索2.85萬清潔費
裝修工涉鐘樓噴字及傷人認罪 控方索2.85萬清潔費
區諾軒「揚聲器襲警」案 控方撤警匿名申請
區諾軒「揚聲器襲警」案 控方撤警匿名申請
保母車太平門突開 學童跌出險捱撞 校方：書包帶卡把手 純屬意外
保母車太平門突開 學童跌出險捱撞 校方：書包帶卡把手 純屬意外
業界：把手多設「雙重保護」 無蓋佔少數
業界：把手多設「雙重保護」 無蓋佔少數
衛生證疑假 176噸越南豬須回收
衛生證疑假 176噸越南豬須回收
中環紅磡渡輪擬復辦 月中招標
中環紅磡渡輪擬復辦 月中招標
傳召鄭若驊被否決 民建聯全棄權
傳召鄭若驊被否決 民建聯全棄權
下車察故障 司機遭撞斃
下車察故障 司機遭撞斃
玫瑰崗筆傷臉案 菲裔生脫罪
玫瑰崗筆傷臉案 菲裔生脫罪
朗思違規辦學 校長否認7罪
朗思違規辦學 校長否認7罪
與3童性交1懷孕 地盤工囚9年
與3童性交1懷孕 地盤工囚9年
區選後局勢稍緩 班子患得患失乏作為 張炳良倡政府除心障 偕政黨尋出路
區選後局勢稍緩 班子患得患失乏作為 張炳良倡政府除心障 偕政黨尋出路
籲泛民勿恃勢凌人 張：接受體制必涉協商
籲泛民勿恃勢凌人 張：接受體制必涉協商
內地人對港示威反感 北京同陷「患得患失」
內地人對港示威反感 北京同陷「患得患失」
拒批終院上訴許可 官指吳文遠拖得就拖
拒批終院上訴許可 官指吳文遠拖得就拖
石棺案退庭今續討論 官引導：齊意圖殺害即謀殺
石棺案退庭今續討論 官引導：齊意圖殺害即謀殺
非公僕合約工享17日假 工聯批外判工無份
非公僕合約工享17日假 工聯批外判工無份
「塌樓」大館復修 狀况差要加固
「塌樓」大館復修 狀况差要加固
網絡保安公司列來年風險 換臉合成技術 恐成勒索新手段
網絡保安公司列來年風險 換臉合成技術 恐成勒索新手段
公帑資助八段錦App 獲Google獎項
公帑資助八段錦App 獲Google獎項
涉病房虐羈押者 3警改控公職失當
涉病房虐羈押者 3警改控公職失當
無人機墜軍營 男子被捕
無人機墜軍營 男子被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】未婚懷孕被點評 否認基督徒 容海恩叫泰博先「fact check」
【Emily】未婚懷孕被點評 否認基督徒 容海恩叫泰博先「fact check」
【Emily】醫管局App查覆診日程免排隊繳費
【Emily】醫管局App查覆診日程免排隊繳費
【Emily】劉天成升任港鐵常務總監
【Emily】劉天成升任港鐵常務總監
【Emily】叫議員止暴制亂 張國鈞出片教路
【Emily】叫議員止暴制亂 張國鈞出片教路
【Emily】鄭若驊：被迫留任揣測無中生有
【Emily】鄭若驊：被迫留任揣測無中生有