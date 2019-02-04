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衛生證疑假 176噸越南豬須回收

【明報專訊】食物安全中心昨晚公布，5至10月共8批約176公噸冷藏原隻中豬懷疑以虛假衛生證明書，從越南出口到本港3間進口商，8批中豬已分銷至食物製造廠，一般中豬用作燒肉用途。該中心正追蹤該批豬去向，並轉介警方調查，亦指令進口商停售及回收涉事中豬。

已賣食物製造廠 多作燒肉

食安中心早前為改善食物進口資訊系統整理數據，發現小量越南衛生證明書文件編號有異，通知越南駐港領事館跟進，昨接獲越南當局通知，懷疑一間越南肉廠曾用虛假衛生證明書。中心發言人稱，8張高仿真偽造衛生證明書均涉同一越南肉廠，審慎起見，昨起暫停Haiphong Trading Goods Export Joint Stock Company進口冷藏豬肉。3間涉事本港進口商包括盈茹貿易有限公司、彩運貿易有限公司及強記食品有限公司。

美冰鮮豬供港 業界：平過內地

另外，在非洲豬瘟下，內地活豬供應減，本港活豬拍賣價從1月平均每擔1188元升1.6倍至上月的3132元。美國肉類出口協會昨宣布首度大批供應冰鮮豬到港，可在豬肉價急升時填補市場空隙。

該會亞太區高級副總裁Joel Haggard表示，美國產量多，但出口至中國的關稅高，又要與德國及西班牙競爭，價格需下降。新國華肉食公司負責人廖煦昕表示，這批美國冰鮮排骨及五花腩零售價約每磅45元，低於每磅約80元的內地冰鮮豬。Haggard稱，這批豬肉屠宰後快速以真空包裝，放在0至4℃低溫以船運20多天到港，將於過百間超市有售。

香港冰鮮禽畜業商會主席郭時興稱，內地冰鮮豬來貨少且貴，10月中已改入口泰國冰鮮豬，零售價約40至50元一斤，即約60元一磅。

相關字詞﹕冰鮮豬 豬肉

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