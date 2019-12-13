業界：把手多設「雙重保護」 無蓋佔少數

運輸署回應稱，根據《道路交通（車輛構造及保養）規例》，所有巴士及小型巴士的太平門設計均須符合相關法例要求，登記車主或司機有責任確保車輛包括所有車身及配件在良好及可使用的狀態。署方又說，涉事型號的小型巴士太平門應設有雙重保護裝置，以防行車時太平門被意外打開。根據車牌登記資料，涉事保母車為三菱Fuso，2014年出廠。

把手蓋連接警報 一開即響

汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會暨學童車組主席譚偉照指出，現時大部分保母車太平門的把手均有前蓋，連接警報系統，如前蓋遭打開警報會響，通知司機。他又說，即使同一型號，如三菱Fuso，亦出過兩款保母車，單門設計的太平門，其把手有前蓋，即「雙重保護裝置」；雙門設計的太平門即涉事車款則把手沒前蓋。他稱，雙太平門設計的保母車方便輪椅使用者上落，部分保母車公司選購雙太平門設計的車款是為方便維修車內零件。兩款均是合法可通過驗車。

他又稱，太平門門鎖並非經常開關，並不易損耗，估計故障可能低。他又稱，平日司機不會每日檢查太平門，但年檢一定會檢查。