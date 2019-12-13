保母車太平門突開 學童跌出險捱撞 校方：書包帶卡把手 純屬意外

駛前10米停下 男童擦傷跑回

小學生跌出保母車的驚險一幕被車cam拍下，昨在網上流傳。片段顯示時間為上周三（4日）下午約4時，一輛由67歲男司機駕駛的保母車駛經太古城道，轉右彎入英皇道時車尾太平門突然打開，一名9歲男童連人帶書包跌出車外，男童跌在馬路中心，水壺亦跌出書包，保母車駛前10數米始停下。尾隨車輛及時收掣，未有撞到男童，男童未見有大礙，連忙爬起身，未及撿回滾到路邊的水壺便追回保母車登上，一名女子下車檢查並關上太平門。

尾隨車及時收掣 運署命驗車

警方稱，該名男童在意外中手部擦傷，案件列「交通意外—有人受傷」，由港島總區交通部意外調查隊跟進，正循不同方向調查。警方說，根據現行《道路交通條例》，公共巴士及公共小巴司機亦有責任採取一切合理預防措施，以確保車內乘客安全，違者可罰款3000元及監禁6個月。

運輸署稱十分關注事件，已向涉事車輛的營辦商了解，並根據《道路交通條例》向登記車主發出車輛檢驗命令，指令車主把車輛送交指明的驗車中心檢驗，包括檢驗太平門開關裝置安裝情况及其狀態。署方會就車輛檢驗結果採取相應跟進工作。

保母車加保護蓋 如常接載

涉事男童就讀西環聖公會聖彼得小學，該校主任黃天忠表示，事件純屬意外，事發時該學生書包背帶疑卡到太平門把手，導致門意外打開，他強調學生並非故意或做了違規的事，保母車符合安全規格，當時無超載，保母亦在場。事後學生擦傷送院治理，學校亦有派員到醫院探望了解，學生休息後已照常上學。他續說，校方已通知家長及聯絡保母車公司，亦親自檢查保母車，並在保母車太平門把手處加裝保護罩，避免學生誤碰把手。涉事保母車昨如常接載學童放學，車尾太平門把手位置已加裝金屬保護蓋，車上後座亦有安全帶。涉事保母車由金莎旅運巴士有限公司營運，本報致電該公司，職員稱已報警，不便回應事件。

翻查資料，現時法例沒有強制在學生服務車輛上裝設安全帶，也沒有要求學生服務車輛的後座乘客佩戴安全帶。不過有規定所有在2009年5月1日或以後登記的學生服務車輛，必須裝設「保護式座椅」。保護式座椅是堅固的高背座椅，椅背後加有保護軟墊，而每排座椅之間的距離亦盡量減少。