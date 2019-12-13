裝修工涉鐘樓噴字及傷人認罪 控方索2.85萬清潔費

署理主任裁判官嚴舜儀將案件押後至本月24日判刑，以待索取背景報告，其間被告黎偉邦（35歲）須還押。裁判官表示，鐘樓並不屬於某一方立場的人，而是社會大眾所有，加上刑事損壞的控罪嚴重，有可能判處監禁。

控方要求法庭頒令被告向港府賠償2.85萬元，作為鐘樓牆壁的清潔費。辯方稱被告已準備1萬元，但他「家庭擔子幾重」，如果被判監，希望獲准出獄後支付餘額。裁判官將賠償令一事押後至判刑時處理。辯方大律師陳頴賢呈上多封求情信，家人和朋友形容被告正直善良，又稱他中五畢業後便扛起家計，照顧早年因病辭工的父親。

辯方：因政見遭指罵搶工具

衝動犯事

辯方指出，被告當日凌晨2時起在附近商場做拆卸工作，遭政見不同的「白衣人」指罵，更試圖搶去裝修用的工具。雙方擾攘至早上8時，被告心有不甘，故在衝動下犯事。被告自行解釋，是一班「想保衛國旗的人」挑釁他。

根據案情，案發當日早上10時許，康文署職員和途人目睹被告在鐘樓噴上「百年基業 毁於林鄭」、「五十不變 一派胡言」字句，面積約10米乘10米。男途人揚言報警和用手機拍片，被告遂將裝有噴漆罐的環保袋摔向他，並拳打其頭部。雙方追逐期間，被告以雨傘襲擊該途人，隨後截停的士，卻未能逃去。警方到場拘捕時，被告情緒激動，用頭撞地下和牆壁，需送院診治。至於受傷的途人右手指頭骨折、小腿瘀傷，本月仍需覆診。

【案件編號：KCCC2082/19】

（反修例風暴）