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二號橋二噁英無超標 中大再抽樣本驗催淚氣殘留

【明報專訊】中大上月激烈衝突，警方向校園發射逾千枚催淚彈，校方昨公布第二批校園環境檢測結果，13個泥土樣本包括來自二號橋的樣本，以及兩個水樣本，當中二噁英等化學物含量沒超標，但其中一個在夏鼎基運動場採集的樣本，二噁英含量較其他樣本高，校方估計是由燃燒塑膠或墊褥的塑料部分引致。此外，中大決定再抽取樣本，檢測校園內殘留CS（鄰-氯代苯亞甲基丙二腈）的情况，預計兩至三星期有結果。

中大公布第二批檢測結果

一樣本二噁英較高 料因燒膠

中大昨公布第二批校園環境檢測結果，包括13個泥土樣本和兩個水樣本，泥土樣本取自大學道近大學體育中心、夏鼎基運動場、二號橋、環迴東路，以及靠近大學站的康本國際學術園一帶，水樣本從賽馬會研究生宿舍（一座）採集。結果顯示，樣本的二噁英、總多氯聯苯、多環芳香烴等污染物含量，較環保署及美國國家環境保護局的標準低。中大表示，結果顯示相關污染物在泥土和水樣本的含量對健康危害不顯著。

不過，一個含有黑色煙熏物質的泥土樣本，每克含0.12毫微克二噁英，含量較其他樣本高但仍低於環保署的「按風險釐定的土壤污染整治標準（公園）」，即每克含1毫微克。中大表示，該樣本在夏鼎基運動場燒焦墊褥附近採集，估計可能是由燃燒塑膠或墊褥的塑料部分引起。

中大表示，有大學成員擔心校園殘留CS、即催淚氣體常見成分，校方已安排重新取樣檢測，預計兩至三星期後有結果。中大本月6日已公布首批環境檢測結果，16個泥土和水樣本均沒污染物超標。

中大生命科學院副教授兼環境科學課程主任陳竟明表示，催淚彈爆破後化學物會擴散，夏鼎基運動場一個樣本較其他樣本二噁英含量高，而該處曾燒褥墊，相信該處二噁英含量較高是燒褥墊所致，而非催淚彈，但他強調，即使是較高含量的樣本，污染物含量仍未超標。

（反修例風暴）

相關字詞﹕催淚彈 二噁英 中大衝突 中大二號橋 反修例風暴

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