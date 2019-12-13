6．12半周年集會 岑子杰號召「元旦見」

大會邀請多名民主派議員、義務律師及醫護等嘉賓發言，其中民陣召集人岑子杰稱，感激香港人半年來為民主付出的努力，他說因為有示威者在6．12當日包圍立法會，才能阻止政府修訂《 逃犯條例》，又稱民陣自6．12後在運動的角色「不再是大台，而是參與者」，他呼籲港人要堅持五大訴求，直到警察付出應有代價，又向集會人士高呼「1月1號，元旦見」。

民陣多年來都有舉行元旦大遊行，據悉，警方暫時未收到民陣就明年1月1日舉行遊行申請不反對通知書。

市民憶中信險人踩人 如拍喪屍片

有親歷6．12金鐘警民大衝突的市民昨晚在集會分享，當日為民陣集會安排音響的吳小姐憶述，龍匯道、中信大廈對開舉行的民陣集會一直和平進行，至下午3時許，突然有大批警察推進到該處，又發射催淚彈，大批市民毫無護具下慌忙走避，險釀人踩人，她形容當時畫面「有如拍喪屍片同災難片」，事後一周每日發噩夢，「催淚彈的味道揮之不去」。

大會另發起收集聖誕卡行動，呼籲集會者向在囚示威者送暖，大會稱昨共收集1800張聖誕卡；集會尾聲時，藝人阮民安獻唱創作歌曲《煲底之約》。

（反修例風暴）