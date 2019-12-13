韓人權組織訪港 引當年抗爭經驗：人民和或勇 看政府態度

敬佩港人堅毅抗爭

參與民陣遊行 憂遇警暴

是次代表團成員分別來自韓國當地的人權組織、抗爭者組織，當地關注政治和民主議題的民間團體等。他們在上周六（7日）來港4天，並參與周日（8日）的民陣遊行。他們本周二（10日）與本港傳媒分享見聞。代表團說讚歎和十分敬佩港人堅毅的抗爭精神，稱一直透過報章了解香港情况，是次親自接觸抗爭者，聆聽警暴個案，感受港人對警察的極不信任。有代表團成員稱參加民陣遊行時「有點怕」，擔心催淚彈和遭受暴力對待，「周日遊行很和平，但很多防暴警察，我們明白為何港人這麼討厭警察」。代表團成員說，若港府拒絕查明事件真相並要官員問責，不但無法解決問題，亦會令問題惡化。

韓禁實彈鎮壓 驚訝港警可用

韓國在1970及80年代軍政府統治期間，發生多場大型抗爭和爭取民主運動，政府血腥鎮壓下，很多學生和平民在抗爭運動中身亡。人權組織「Hwal」成員金朗熙說，韓國人現時對政府使用武力非常敏感，民間組織不斷施壓要求政府立法規管集會時警方可用的武器種類，亦要求禁用會導致傷亡的水炮車。金朗熙說，非常驚訝港警用實彈對付示威者，因韓國是禁止的。

罷工成事因多年準備

樂見紛成立工會

韓國抗爭者予人印象激進，被問到暴力抗爭還是「和理非」抗爭更可取，金朗熙表示，韓國抗爭者亦意見不一，有人主張武力、有人希望和平抗爭，但她指出，一切取決於政府態度。在1970、80年代，當地人激烈反抗，是因受到軍政府武力鎮壓；至1990年代，時任總統金大中立法禁用催淚彈對付示威者，人民抗爭方式亦趨緩和。

反修例運動期間，港人多次提出三罷但成效不彰。抗爭者組織「Korean Progressive Network Center」代表洪明教說，罷工需充足準備，認為港人若一時氣憤而罷工，缺乏準備不會成功。他說韓國1987年大罷工之所以成功，是經歷多年準備，當地工會數目在1985年至1987年期間急升，由幾個變成約3000個，因此他認為港人現時紛紛成立工會是好事，工會日後可合作、互相交換資訊，為罷工做準備。

明報記者

（反修例風暴）