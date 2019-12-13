韓人權組織訪港 引當年抗爭經驗：人民和或勇 看政府態度

【明報專訊】港人持續半年的反修例抗爭引起世界關注，多個韓國民間團體代表和人權組織代表近日來港觀察港人的抗爭運動，參與早前民陣舉行的國際人權日遊行，並與多個本港民間組織、工會組織和立法會議員會面，就警暴、人權、罷工和抗爭等議題交流。韓國1970及80年代的抗爭手法在港引起很大共鳴，被問到暴力還是「和理非（和平、理性、非暴力）」更可取，代表團成員說，人民抗爭手段取決於政府態度，韓國經驗反映政府若願意示好，如承諾不再用催淚彈，人民抗爭方式自然會緩和。
敬佩港人堅毅抗爭
參與民陣遊行 憂遇警暴
是次代表團成員分別來自韓國當地的人權組織、抗爭者組織，當地關注政治和民主議題的民間團體等。他們在上周六（7日）來港4天，並參與周日（8日）的民陣遊行。他們本周二（10日）與本港傳媒分享見聞。代表團說讚歎和十分敬佩港人堅毅的抗爭精神，稱一直透過報章了解香港情况，是次親自接觸抗爭者，聆聽警暴個案，感受港人對警察的極不信任。有代表團成員稱參加民陣遊行時「有點怕」，擔心催淚彈和遭受暴力對待，「周日遊行很和平，但很多防暴警察，我們明白為何港人這麼討厭警察」。代表團成員說，若港府拒絕查明事件真相並要官員問責，不但無法解決問題，亦會令問題惡化。
韓禁實彈鎮壓 驚訝港警可用
韓國在1970及80年代軍政府統治期間，發生多場大型抗爭和爭取民主運動，政府血腥鎮壓下，很多學生和平民在抗爭運動中身亡。人權組織「Hwal」成員金朗熙說，韓國人現時對政府使用武力非常敏感，民間組織不斷施壓要求政府立法規管集會時警方可用的武器種類，亦要求禁用會導致傷亡的水炮車。金朗熙說，非常驚訝港警用實彈對付示威者，因韓國是禁止的。
罷工成事因多年準備
樂見紛成立工會
韓國抗爭者予人印象激進，被問到暴力抗爭還是「和理非」抗爭更可取，金朗熙表示，韓國抗爭者亦意見不一，有人主張武力、有人希望和平抗爭，但她指出，一切取決於政府態度。在1970、80年代，當地人激烈反抗，是因受到軍政府武力鎮壓；至1990年代，時任總統金大中立法禁用催淚彈對付示威者，人民抗爭方式亦趨緩和。
反修例運動期間，港人多次提出三罷但成效不彰。抗爭者組織「Korean Progressive Network Center」代表洪明教說，罷工需充足準備，認為港人若一時氣憤而罷工，缺乏準備不會成功。他說韓國1987年大罷工之所以成功，是經歷多年準備，當地工會數目在1985年至1987年期間急升，由幾個變成約3000個，因此他認為港人現時紛紛成立工會是好事，工會日後可合作、互相交換資訊，為罷工做準備。