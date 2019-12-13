一晚多區砸巴士 炸安全島 警評估位置屯兵應對 破壞轉趨野貓式 警守株看彩數

【明報專訊】反修例衝突持續半年，近日衝突似乎有所緩和，惟前晚至昨凌晨九龍區先後發生多宗「野貓式」破壞事件，其中旺角染布房街一安全島被縱火及炸毁，警方初步懷疑涉壓縮氣體及錫紙保溫袋製成的炸彈，正等待化驗結果；另外港鐵牛頭角站及長沙灣元氣壽司分店均遭人投擲汽油彈及噴漆破壞，同夜旺角區多部正載客的巴士被人干擾及爆玻璃，警方拘捕兩名中學生及一名公大兼職講師。有警方消息人士分析，示威活動進入「快閃打游擊」模式，較難處理。
警方消息認難處理
「回歸傳統兵捉賊」
警方消息人士分析，過去示威者拘泥於大規模行動，致大量人被捕，估計他們現時的策略進入「快閃打游擊」模式，以減低被捕風險。他承認這種示威模式會令警方較難處理，現在警方應對的方法是安排防暴警察屯重兵在有可能拘捕人的位置，等候示威者可能出現的行動，「睇估唔估得中」，前晚彌敦道油麻地段警方埋伏就是一例。消息人士稱現時「開始進入貓捉老鼠的遊戲，看你運氣好還是我彩數高」，「是回歸傳統的兵捉賊模式。」
Tg群組籲勇武地下化
Telegram群組「老母搵仔」近日亦流傳一篇文章，提醒「勇武」示威者要「地下化」，例如不公開隊名、以比特幣及較迂迴方法訂購裝備、不接受傳媒訪問等，減低被警方盯上繼而被捕的風險。另外，群組內亦有人建議示威者要「靜靜雞」，不要在社交網站或向他人透露行動計劃、曾參與什麼示威活動，「最信得過的只有自己同出生入死嘅戰友」，又認為熟習反跟蹤方法及不被捕，較升級裝備重要。
8巴士遭按死火掣毁車窗
警埋伏拘人 公大兼職講師被捕
旺角前晚至昨凌晨至少有8輛巴士遭人按動死火掣，至少5部更被人以緊急用手槌擊毁車窗，警方透過安排便衣警員在彌敦道埋伏，拘捕1名16歲的中學男生及1名15歲的中學女生，涉嫌參與干擾巴士的行動。另外，有一名29歲男子報稱公大兼職講師，懷疑上前阻止拘捕行動時涉阻差辦公被捕。涉事巴士全為九巴，本報向九巴查詢，截稿前未有回應。
警察公共關係科警司劉肇邦表示，涉案人有可能干犯《公安條例》「公眾地方擾亂秩序」及《道路交通條例》的相關罪行。
警疑炸彈炸安全島 待化驗
另外，前晚10時多於旺角染布房街有人以壓縮氣體縱火發生爆炸，炸毁一個安全島。據悉，警方初步懷疑事件涉及10月底警方首次檢獲的壓縮氣體燃料爆炸品。警方消息人士解釋，這類稱為mechanical bomb的炸彈用兩支打邊爐用的壓縮氣體以錫紙袋包裹，保溫錫紙袋加熱至一定熱度會令壓縮氣體爆炸。他指出，這類炸彈危險性大，因無法計算爆炸時間，而且會爆出金屬碎片，殃及無辜的風險較高，但前晚的安全島爆炸是否由這類爆炸品造成，尚待化驗結果才可確定。
元氣壽司港鐵站被擲汽油彈
另外，前晚及昨凌晨亦有人在港鐵牛頭角站及元氣壽司分店投擲汽油彈，其中牛頭角港鐵站昨日近凌晨1時收車前有6人衝入車站，打爛設施及投擲汽油彈，之後快速散去，港鐵需即時疏散及關閉車站，事件中無人受傷或被捕。大堂內售票機及八達通增值機被毁。觀塘線列車一度不停牛頭角站。
港鐵表示，職員於車站關閉後修復部分設施，牛頭角站昨早重開；對於再發生針對港鐵站的襲擊及惡意破壞，港鐵表示強烈憤慨，並對非法行為予以嚴厲譴責，將保留追究權利。