一晚多區砸巴士 炸安全島 警評估位置屯兵應對 破壞轉趨野貓式 警守株看彩數

警方消息認難處理

「回歸傳統兵捉賊」

警方消息人士分析，過去示威者拘泥於大規模行動，致大量人被捕，估計他們現時的策略進入「快閃打游擊」模式，以減低被捕風險。他承認這種示威模式會令警方較難處理，現在警方應對的方法是安排防暴警察屯重兵在有可能拘捕人的位置，等候示威者可能出現的行動，「睇估唔估得中」，前晚彌敦道油麻地段警方埋伏就是一例。消息人士稱現時「開始進入貓捉老鼠的遊戲，看你運氣好還是我彩數高」，「是回歸傳統的兵捉賊模式。」

Tg群組籲勇武地下化

Telegram群組「老母搵仔」近日亦流傳一篇文章，提醒「勇武」示威者要「地下化」，例如不公開隊名、以比特幣及較迂迴方法訂購裝備、不接受傳媒訪問等，減低被警方盯上繼而被捕的風險。另外，群組內亦有人建議示威者要「靜靜雞」，不要在社交網站或向他人透露行動計劃、曾參與什麼示威活動，「最信得過的只有自己同出生入死嘅戰友」，又認為熟習反跟蹤方法及不被捕，較升級裝備重要。

8巴士遭按死火掣毁車窗

警埋伏拘人 公大兼職講師被捕

旺角前晚至昨凌晨至少有8輛巴士遭人按動死火掣，至少5部更被人以緊急用手槌擊毁車窗，警方透過安排便衣警員在彌敦道埋伏，拘捕1名16歲的中學男生及1名15歲的中學女生，涉嫌參與干擾巴士的行動。另外，有一名29歲男子報稱公大兼職講師，懷疑上前阻止拘捕行動時涉阻差辦公被捕。涉事巴士全為九巴，本報向九巴查詢，截稿前未有回應。

警察公共關係科警司劉肇邦表示，涉案人有可能干犯《公安條例》「公眾地方擾亂秩序」及《道路交通條例》的相關罪行。

警疑炸彈炸安全島 待化驗

另外，前晚10時多於旺角染布房街有人以壓縮氣體縱火發生爆炸，炸毁一個安全島。據悉，警方初步懷疑事件涉及10月底警方首次檢獲的壓縮氣體燃料爆炸品。警方消息人士解釋，這類稱為mechanical bomb的炸彈用兩支打邊爐用的壓縮氣體以錫紙袋包裹，保溫錫紙袋加熱至一定熱度會令壓縮氣體爆炸。他指出，這類炸彈危險性大，因無法計算爆炸時間，而且會爆出金屬碎片，殃及無辜的風險較高，但前晚的安全島爆炸是否由這類爆炸品造成，尚待化驗結果才可確定。

元氣壽司港鐵站被擲汽油彈

另外，前晚及昨凌晨亦有人在港鐵牛頭角站及元氣壽司分店投擲汽油彈，其中牛頭角港鐵站昨日近凌晨1時收車前有6人衝入車站，打爛設施及投擲汽油彈，之後快速散去，港鐵需即時疏散及關閉車站，事件中無人受傷或被捕。大堂內售票機及八達通增值機被毁。觀塘線列車一度不停牛頭角站。

港鐵表示，職員於車站關閉後修復部分設施，牛頭角站昨早重開；對於再發生針對港鐵站的襲擊及惡意破壞，港鐵表示強烈憤慨，並對非法行為予以嚴厲譴責，將保留追究權利。

明報記者

（反修例風暴）