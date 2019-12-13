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「我們最親的朋友」 送別周梓樂 黑衣白花人龍逾半公里

【明報專訊】即使素未謀面，昨日仍有數以千計的人帶來白花、神情哀傷地送別墮樓身亡的科大學生周梓樂（圖），原本3小時的公祭至昨晚8時結束，但當時排隊入靈堂的人龍長逾半公里，結果公祭要延長時間，至昨晚10時40分結束。靈堂內播放着周梓樂從小到大的相片，回顧其22年人生。家屬則準備了書籤送給到場者，上面印有《聖經》金句：「恨，能挑啟爭端；愛，能遮掩一切過錯。」

家屬贈書籤 「恨能啟爭端 愛能掩過錯」

周梓樂上月於尚德邨停車場墮斃，墮樓經過至今未明，當時附近有警民衝突。周梓樂昨日在沙田寶福山設靈，不少來致哀者穿黑衣、攜白花，人潮不絕，當中有穿校服的中學生，亦有長者，入夜後還有剛下班的市民來排隊。

居於屯門的黃小姐昨晚8時多才開始排隊，估計最少要排1小時。她說周梓樂為港人犧牲性命，排隊無所謂，有信心可以到靈堂鞠躬，獻上小小心意。

科大校長史維、校董會主席廖長城、工學院院長鄭光廷，民陣召集人岑子杰，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等均到來致哀，科大學生會則安排旅遊巴接送同學及教職員，另十數名周梓樂於中學時同級的同學亦相約到場。

周梓樂家人送給致哀者的書籤上，印有聖經〈箴言〉10章12節「恨能挑啟爭端；愛能遮掩一切過錯」金句，不認識周梓樂的追悼者簽滿了一本又一本弔唁冊，並在靈堂前獻花。即使與周梓樂素未謀面，有人離開時以紙巾拭淚，甚至站在街上失聲痛哭，為大好青年離世感到可惜與不捨。

悼者痛哭 致意花牌署名「香港人」

靈堂橫匾寫有「主懷安息」，右方有投影機播放周梓樂生平，相片中可看到周梓樂短短22年的快樂時光。靈堂內的花牌主要由科大代表與周梓樂家人致送，多名區議員、612人道基金、署名「香港人」都送上花牌。

「每經停車場均感嘆 盼尋墮樓真相」

居於尚德邨附近的何小姐說，自從周梓樂於尚德邨停車場發生意外後，每次經過停車場，都會感嘆當時無人在停車場附近，要周梓樂獨自承受。她期望未來能找到周梓樂墮樓的真相。

不認識周梓樂的中大學生周同學昨天買來白菊花。他說周梓樂是「手足」，是「我們最親的朋友」，為其離世感到難過。他說，現在仍對香港法治抱着一絲信心，盼死因庭聆訊能為周梓樂找回真相。

就讀中四的葉同學以零用錢買了白花，他說周梓樂死後心情失落，並指一個人不會無故在該處失足。

（反修例風暴）

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