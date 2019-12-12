【Emily】林鄭道歉 新民黨唔接受

陳家珮：致歉唔係得把口

Emily問過有份會面、喺區選中落敗嘅南區區議員陳家珮，佢透露林太喺開場白時已致歉，指建制派敗選唔係佢哋工作問題，而係區選被政治化；而新民黨成員會上主要表達選舉過程點唔公平，即使投訴都無用；又話政府喺反修例事件引起咁大風波係難辭其咎等。該黨唔接受林太致歉，因為認為政府要做好多補救工夫，希望對方致歉唔係得把口。陳家珮話林太會上無作任何承諾，無提係咪會委任公職，但有叫大家繼續服務地區。

日前傳出林太見工聯會時透露會向佢哋委任公職，網上有假新聞聲稱林太畀建制落選區議員新公職嘅月入，比當選區議員高，相信唔少人一睇就知係假新聞。政府發言人噚日出稿話，對網上有傳言指林太向記者表示為落選建制區議員提供高薪及補貼以出任公職，「有關引述完全虛構」。