假支票網騙200萬貨 7人被捕

誤把「帳面」結餘當收妥 交貨後彈票

受害人失「勞力士」「83萬元鑽石」

黃大仙警區總督察（刑事）莫子威稱，受害人多將高價物品如勞力士手表、智能電話等，透過社交媒體放售，騙徒會主動聯絡受害人並相約見面交收，見面後騙徒會出示電話截圖，聲稱以支票付款，由於受害人一時無法分辨「可用結餘」及「帳面結餘」，誤信騙徒已付款，遂把貨物交給騙徒，其後才發現支票彈票。

24宗案件合共損失190多萬元貨物，單件貨物價值由5500元至83萬元不等，其中包括一顆價值83萬元的1.8卡鑽石、22部智能電話、5隻勞力士手表、手袋、相機鏡頭等。

網絡安全及科技罪案調查科人員深入調查，鎖定集團10多名成員背景，早前聯同黃大仙警區人員展開行動，前日拘捕3人，連同早前被捕的4人，共有5男2女被捕，年齡介乎18至56歲，全部均為有案底的本地人，其中兩人為集團骨幹成員。行動中警方起回兩隻總值約30萬元的勞力士手表。警方稱集團已運作幾個月，並非由黑社會操控，相信行動有效打擊集團，行動並繼續。

警方提醒市民，收到支票後戶口的「帳面結餘」會有所增加，待一兩日銀行核實支票後，款項才會變成「可用結餘」。