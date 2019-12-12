立會譴責何君堯動議無人反對 陳淑莊邵家臻DQ議案被否決

內會將組調查委會跟進譴責動議

立法會大會昨日先處理由民建聯黃定光提出彈劾陳淑莊的議案，以及由工聯會黃國健提出彈劾邵家臻的議案。黃定光說，陳淑莊被判煽惑他人犯公眾妨擾罪和煽惑他人煽惑公眾妨擾罪成，被判監8個月、緩刑兩年，按照《議事規則》，一旦議員被判監超過1個月，可以動議解除相關議員的職務。他認為陳淑莊作為議員知法犯法、嚴重影響立法會尊嚴和誠信，動議解除其職務是要維護議會尊嚴和誠信。黃國健稱，邵家臻是參與佔中的骨幹人物，多次公開表示會為自己行為負責，認為立法會解除其職務是情、理、法俱備。兩個議案無法取得在席議員三分之二贊成，因此被否決。

何君堯就彈劾邵家臻的議案發言時，斥建制派「一盤散沙」，指42名建制派議員中，只有29人投票支持解除陳淑莊的職務，稱對建制派「非常遺憾」。他亦不忘為自己即將要面對的譴責議案拉票，明言需要「我隊友來撐我」，否則就會有被DQ的風險。然而，當大會處理由毛孟靜、郭家麒提出動議譴責何君堯的兩項議案時，建制派無人提出反對，立法會主席梁君彥隨即表示，辯論終止待續，議案交付調查委員會處理。

批建制散沙 何君堯稱需隊友撐

郭家麒說，7月21日晚上多名白衣人在元朗站襲擊市民，何君堯涉嫌向發動是次襲擊的人豎起拇指，以示支持和鼓勵其暴力行徑，質疑何行為不檢及違反《基本法》第104條所規定的誓言。毛孟靜表示，何君堯早前在會議上對女性議員作出性騷擾言論，有違議員應有的品行，令立法會蒙羞。

按照程序，立法會內務委員會將要成立調查委員會處理譴責何君堯的動議，但由於內會現時仍未選出正、副主席，料譴責何君堯的調查委員會難以在短期內成立。