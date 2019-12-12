立會譴責何君堯動議無人反對 陳淑莊邵家臻DQ議案被否決

【明報專訊】泛民立法會議員毛孟靜和郭家麒昨日在立法會大會上分別動議譴責何君堯，會上包括建制派在內，無人提出反對，因此譴責何君堯議案交付內會以成立調查委員會處理。另外，建制派在動議解除公民黨陳淑莊和社福界議員邵家臻職務的議案，兩個動議解除職務的議案都被否決，換言之，陳邵兩人可保住議席。
內會將組調查委會跟進譴責動議
立法會大會昨日先處理由民建聯黃定光提出彈劾陳淑莊的議案，以及由工聯會黃國健提出彈劾邵家臻的議案。黃定光說，陳淑莊被判煽惑他人犯公眾妨擾罪和煽惑他人煽惑公眾妨擾罪成，被判監8個月、緩刑兩年，按照《議事規則》，一旦議員被判監超過1個月，可以動議解除相關議員的職務。他認為陳淑莊作為議員知法犯法、嚴重影響立法會尊嚴和誠信，動議解除其職務是要維護議會尊嚴和誠信。黃國健稱，邵家臻是參與佔中的骨幹人物，多次公開表示會為自己行為負責，認為立法會解除其職務是情、理、法俱備。兩個議案無法取得在席議員三分之二贊成，因此被否決。
何君堯就彈劾邵家臻的議案發言時，斥建制派「一盤散沙」，指42名建制派議員中，只有29人投票支持解除陳淑莊的職務，稱對建制派「非常遺憾」。他亦不忘為自己即將要面對的譴責議案拉票，明言需要「我隊友來撐我」，否則就會有被DQ的風險。然而，當大會處理由毛孟靜、郭家麒提出動議譴責何君堯的兩項議案時，建制派無人提出反對，立法會主席梁君彥隨即表示，辯論終止待續，議案交付調查委員會處理。
批建制散沙 何君堯稱需隊友撐
郭家麒說，7月21日晚上多名白衣人在元朗站襲擊市民，何君堯涉嫌向發動是次襲擊的人豎起拇指，以示支持和鼓勵其暴力行徑，質疑何行為不檢及違反《基本法》第104條所規定的誓言。毛孟靜表示，何君堯早前在會議上對女性議員作出性騷擾言論，有違議員應有的品行，令立法會蒙羞。
按照程序，立法會內務委員會將要成立調查委員會處理譴責何君堯的動議，但由於內會現時仍未選出正、副主席，料譴責何君堯的調查委員會難以在短期內成立。