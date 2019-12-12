10月曾赴穗 泛民議員周偉雄北上被拒 被指「對國家構成危險」 周：無作特別言行

周偉雄向本報表示，自己曾經在7月入境澳門，但8月再赴澳門時，就被指入境會構成治安危險而被拒入境。他說10月時曾經到廣州並逗留了一晚，昨日是他自11月區議會選舉後首次回內地，「我都不明白為何無法過境，我又無說過一些特別的言行」。他說，下月本來打算與街坊去珠海辦年貨，但由於被拒入境，自己可能不會帶團辦年貨，或改由義工帶團。周偉雄表示，今次是他首次被拒入境內地。

「獨立和理非都限制」 籲泛民留意

周偉雄說，昨日與家人由深圳灣過關赴廣州，在自助過關時，他在閘機內等了數分鐘，之後有3名公安取走他的回鄉證並帶他到一房間內，稱「要了解吓、調查吓」。他在房內被要求卸下身上所有物品和被搜身，並由兩名公安看守。他等候約20分鐘後，另一名手持一張黃色紙的公安帶同香港入境處的職員入內，並向周表示，由於他入境會對國家構成危險，因此不准入境，並安排他隨香港入境處職員返港。

周偉雄質疑，「連我這個獨立『和理非』都被限制入境，究竟中央政府想香港人有國家認同感，還是想所有香港人都反抗這個政權呢？」他並提醒泛民主派人士，要留意自己會否被限制入境內地和澳門。

支聯會秘書蔡耀昌上月底曾赴北京三日兩夜，是他相隔27年後再踏足北京。