複印DSE聆聽卷錄音謄本 教師判守行為

案發時任教於馬鞍山曾璧山中學、擔任英文科教師約18年的被告蔡雅欣（41歲），被票控一項「違反香港考試及評核局條例，執行責任或履行職能時所獲悉的任何事宜傳達予他人」罪。根據《香港考試及評核局條例》，任何人干犯此項即屬犯罪，一經定罪，可被判罰2.5萬元及監禁6個月。

案情指出，曾璧山中學今年4月6日撥出禮堂及3個課室，作為文憑試英文科聆聽及綜合能力卷考試場地，被告則為看守其中一試場的監考員，獲派聆聽考試聲帶的謄本，謄本上有標示「秘密」字樣。

稱教學用途 無對外發放

當日早上11時，考試聆聽部分廣播結束後，被告拿起謄本前往教員室，將之影印了5遍，把複印本放到另外4名教師的桌上，並在WhatsApp群組「F.6 English」通知他們。當時考試仍繼續，被告影印完畢返回崗位監考。直至中午時分，副校長看見教員室內謄本複本，馬上通報校長，後來被告接受內部調查，解釋複印謄本是為教育用途，絕無對外發放。事件最終上報考評局，其後報警。被告在警誡下表示，案發她首次看見謄本，出於好奇遂將之複印，又稱謄本將用作與同事學術討論，並幫助學生溫習備試。

據考評局紀錄，被告自2015年曾8次擔任監考員，她承認曾收到並簽妥監考「特別試場」的文件，承諾不透露保密的考試文件。

【案件編號：STS8214/19】