為照顧病夫取消手術 長者嘆不獲關愛基金津貼

長生津過活 不合照顧津貼資格

67歲的胡聘銀（銀姐）的丈夫7年前中風，令腦退化症急促惡化，失去自理能力。多年來，兩人依靠每月約7000元長者生活津貼過活，「兩個人一餐食一個飯盒」。銀姐過去曾兩度獲邀申請關愛基金下的「為殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」，一個月可有最少2400元補助，但申請資格列明申請人不得同時領綜援或長生津。她形容心情有如「天堂跌落地獄」。

銀姐說補助金雖不多，「讓我請個『阿姐』都好」，暫時照顧丈夫讓自己覆診、休息。銀姐本身有哮喘、膝關節發炎等病患，亦曾中風一次， 照顧丈夫時非常吃力。她於公立醫院排期做膝關節手術約6年後，去年終可做手術，「但我老公未入老人院」，只好取消排期。丈夫今年5月獲安排住老人院，但銀姐說「有津貼就不會讓他去，我每天都不自在」，擔心院舍照顧不善。

團體批未顧「以老護老」 倡整合

關注殘疾人士照顧者平台註冊社工吳庭昕表示，不少照顧者是「以老護老」，而津貼申請資格不近人情，建議政府整合照顧津貼及長生津，發放予年老照顧者。另外，現時津貼額外提供每年1000元的培訓津貼作修讀照顧培訓課程之用，吳表示不少照顧者都希望津貼轉為購買喘息服務，如留家看顧、暫託服務等，以紓緩照顧壓力。

社會福利署回覆稱，已委託港大秀圃老年研究中心評估照顧者津貼試驗計劃，研究最終報告的第一初稿已完成，正研究內容；政府亦已展開一項照顧者政策研究。