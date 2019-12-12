大橋驗磚造假案 污點證人囚22月 官：耗5800萬重測 「為勢所迫」難開脫

主導作假 任證人減刑一半

法官李慶年形容，本案屬「中級」嚴重的建築工程不當行為。雖然大橋最終應沒安全問題，但作假行為導致當局需再耗費逾5800萬元重新勘查和測試，才能釋除公眾疑慮。而上司壓力、為勢所迫、貪方便、沒涉金錢利益等理由，並不能開脫相關不當行為。

就早前認罪的資深技術員吳啟堯（65歲），李官認為，由2013年開始至2016年7月26日被揭發的時段中，吳雖不屬主管級人員，但整個作假計劃由他主導，其間指點不同時間入職的員工作假，罪責遠高於其他被告，考慮他擔任污點證人可獲一半刑期的扣減後，終判囚22個月。

另6人判囚 6人社服緩刑

至於擔任技術員的余維德（31歲）、李詠暉（26歲）、陳銳鏗（25歲）、姚宇峰（50歲）、葉德杰（29歲）及擔任助理的郭文輝（36歲），李官指各人已還押3周，重犯風險不高，同時按各人犯案時段和作假文件數量，判各人囚3個月至兩年不等。

至於擔任助理的謝德禮（37歲）、李志勸（25歲）、陳志成（60歲）及擔任技術員的薛家俊（27歲）、吳汶鴻（28歲）、張嘉明（30歲），李官指大多被告犯案時間較短，部分人犯案時間只有1天，當中只涉1份作假文件，罪責較輕，遂判處緩刑或社會服務令。

李官又說，謝德禮犯案時間雖長達兩個月，當中涉19份造假文件，但接受他當時受抑鬱症影響，遂基於特殊情况判處緩刑。

另外本案尚有5名被告早前已分別承認串謀詐騙罪，前高級工地實驗室技術員麥培盛（65歲）判囚32個月，其餘4人被判21至23個月。

【案件編號：DCCC1031/17】