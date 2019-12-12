環保少女膺時代風雲人物 港示威者躋五強

去年8月，當時15歲的通貝里在瑞典國會外罷課，促關注氣候變化引起國際關注，過去16個月她不僅在聯合國演說、跟教宗見面及跟特朗普爭論，又發動全球400萬人在9月20日罷工罷課，成為歷來最大規模氣候抗議。《時代》形容她為世代之爭的旗手，是全球年輕社運一代的化身。

讚年輕社運化身 氣候運動全球參與

該雜誌稱，各地年輕人都為不同目的發起運動，如美國年輕人組織反槍擊暴力及支持進步派候選人、香港學生致力為民主奮鬥、南美到歐洲亦有年輕人推動重塑全球經濟，但通貝里的氣候罷工罷課則是所有年輕人運動中規模最大、最具國際性。她提醒世人當權者不會長期話事，年輕人終要繼承他們留下的失效政府、失靈經濟及愈來愈不宜居的地球，提醒成年人如何辜負了年輕一代。

入選年度風雲人物最後五強的還有香港示威者、美國眾議院議長佩洛西、美國總統特朗普及令特朗普面臨彈劾的「告密者」。

通貝里：最大危機是不作為

通貝里周三出席在西班牙馬德里舉行的氣候大會，她在會上斥部分富國的減排承諾冠冕堂皇實則誤導，「這不是領導，而是誤導」。她稱最大危機正是不作為，「真正的危險是政客和行政總裁看來採取真正行動，但實際除了聰明的會計和有創意的公關手段就什麼都沒做」。當她演說完，有數十名各國年輕社運人士衝上講台，促與會代表立即行動減排。

（《時代》雜誌/法新社）