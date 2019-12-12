海水化淡廠首階段逾90億元合約批出

合約期10年 預計2023年投產

擬建的海水化淡廠位於將軍澳第137區，即佛堂澳一帶，面積8公頃。水務署昨日表示，經招標後，由西班牙海水化淡承建商Acciona Agua SA、怡和機器有限公司和中國建築工程（香港）有限公司所組成的AJC聯營，奪得將軍澳海水化淡廠第一階段的設計、建造及運作合約，總值90.189億元。合約運作期為10年，並可按照合約條文延長5年。

根據水務署資料，AJC聯營的主要參與者是Acciona Agua SA，該公司所設計、建造和營運的海水化淡廠遍布世界各地，包括西班牙、澳洲和中東地區，形容該公司具豐富的相關經驗。水務署稱，承建商將於本月展開海水化淡廠的設計和建造工程，該廠將採用逆滲透技術產水，預計於2023年投入運作，每日食水產量可達13.5萬立方米。根據水務署網頁資料，工程並會預留空間以便該廠日後擴建，令未來該廠的食水產量可增加至最終每日27萬立方米。

根據水務署年報資料，以2017年作例，全港全年使用9.8億立方米食水，以海水化淡廠日產13.5萬立方米食水推算，只佔整體食水供應約5%。

水務署表示，海水化淡廠將為香港提供不受氣候變化影響的策略性水資源。署方回覆本報查詢時並稱，已在合約條款要求承建商，海水化淡廠的設計需符合土拓署有關海港工程的最新指引，以應對因氣候變化帶來的影響，包括颱風及海浪等。