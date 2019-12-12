日出康城地盤工傷 女工棚架墮12層亡

昨午3時許，將軍澳環澳路日出康城7A期興建中的第二座地盤，一名女工在18樓的棚架工作期間突然墮下，倒臥在6樓平台，並陷入昏迷。工友見狀報警，救護人員到場，將女工送到將軍澳醫院，送院後證實死亡。警方及勞工處到場調查。警方經初步調查後，相信事件無可疑，女工死因有待驗屍後確定。據了解，死者陳小花，55歲，為一名泥水工人，負責批盪等工作。據悉陳30多年前來港，嫁給一名港人丈夫，其後離婚，並無兒女，她在地盤自力更生，不時寄錢回越南給親友。

會德豐：會提供援助金 地盤工作暫停

日出康城第7期發展商會德豐稱，對該名工人意外身亡深表難過，並對其家屬致以深切慰問。承建商並會向家屬提供援助金，助他們度過難關。意外後已經立即暫停地盤所有工作，並責成承建商全面檢視相關安全措施，會全力配合政府有關部門調查。資料顯示，該地盤承建商為中國建築。

工業傷亡權益會稱，中國建築最近3個月內最少涉及3宗奪命工業意外，除昨日案件，10月在屯門一住宅地盤，一名升降機維修男技工墮下機槽後被升降機壓斃；上月一名女工在赤鱲角機場地盤被運水車撞斃。該會強烈要求中國建築加強注重職業安全，勞工處徹查意外原因。