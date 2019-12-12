「幟哥」酒樓遇竊 六旬保安遭鐵槌扑頭命危

現場為觀塘開源道64號源成中心，昨凌晨3時許，2樓龍皇酒家疑遭人爆竊，大門及錢箱被撬，65歲陳姓男保安巡樓期間疑發現竊匪而遇襲受傷，保安頭部重創流血，雙手被懷疑是酒樓枱布綁住，倒臥1樓後樓梯，現場遺下一個鐵槌，懷疑與案有關。閉路電視拍到至少一人犯案，竊匪事後逃去。另一名保安見同事久久未回，巡樓時揭發事件，當時受傷保安已昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院救治，至昨日情况危殆。

酒樓失6萬現金 幟哥稱開會無回應

警方接報到場調查，經初步點算，酒樓損失約6萬元現金。案件列嚴重入屋犯法罪，案件交由觀塘警區重案組第2隊跟進，暫未有人被捕。現場大廈每更有4名保安當值，停車場入口於每晚凌晨零時後會關閉。涉事酒樓龍皇酒家是名廚黃永幟旗下的龍皇酒家飲食集團其中一間分店，於2007年4月開業，本報昨曾致電黃永幟查詢，但他稱「開緊會」後匆匆掛線。

嚴重入屋犯法罪 最高可囚終身

根據《盜竊罪條例》第12條，如任何人在犯入屋犯法罪時攜帶任何火器或仿製火器、任何攻擊性武器，或任何炸藥，即屬犯嚴重入屋犯法罪，最高可被判處終身監禁。