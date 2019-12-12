海洋公園四連蝕 虧損翻倍至5億 山竹破壞維修費增 未反映反修例影響

海洋公園昨公布2018/19財政年度的業績報告，顯示去年7月1日至今年6月30日期間，團體旅客人數連續第二年錄得顯著下跌，抵消了本地及自由行旅客的升勢，令入場人次按年微跌約1.7%至570萬。報告提到因應公園遊人組合隨全球旅遊趨勢不斷調整，整體入場人次仍面對強大壓力。

團體客顯著跌 抵消本地客自由行升幅

繼2017/18年度虧損2.365億元，公園2018/19年度入場門票收入按年跌3.81%，園內收入增加18.04%，令整體收入按年升2.89%至17.349億元，但超強颱風山竹破壞不少公園設施，導致設施維修及保養開支大增，加上表演及展區開支，以及遊人款待、教育及保育項目營運成本升，令公園營運成本大增，因此年度虧損擴大至2018/19年度虧損5.573億元，虧損金額創近年新高。

姚思榮：遊客揀去迪士尼

旅遊界議員姚思榮表示，高鐵及港珠澳大橋於2018年底落成，吸引大量旅客訪港，海洋公園入場人次仍未見起色，且有大額虧損，反映景點競爭力逐步萎縮。他稱海洋公園屬老牌景點，內地有相約規模的同類公園，「內地團訪港通常去一個主題公園，很多外客已去過海洋公園，現多數揀去迪士尼樂園」，若海洋公園只作小修小補，入場人次恐亦只會繼續走下坡，建議公園重新規劃及定位。

下半年外客續跌 料下年度蝕更多

早前公園公布7月至11月，自由行及團體旅客入場人次均按年跌六成，本地客按年升12%，但今次的業績報告並未反映6月後的反修例運動影響。姚指出，今年自6月起入境旅客按年跌三成，相信海洋公園入場人次亦下挫，推算公園2019/20年度虧損將更加大，又推算迪士尼樂園今年亦相當嚴峻，相信業績亦不會很理想。

另外，海洋公園於2018/19年度有641隻動物死亡，當中逾九成屬魚類，其次是鳥，另有兩棲類、陸上哺乳類及海洋哺乳類動。

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