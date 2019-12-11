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港聞
2019年12月11日星期三
港聞二
暫緩執行令被拒 禁蒙面法失效 警：暫停執法 上訴庭：非鼓勵蒙面
中上環衝突 首暴動案3月6日開審
攜「鐵蓮花」控藏武器 官：似開瓶器多啲
史墨客：撐港人權如一 外交部：雙重標準如一
稱對手抹黑「扮獨立」 建制議員提區選呈請
60教師被捕 林鄭促教局嚴肅跟進 前日上水被捕老師 教局要求校方考慮停職
獨眼教師：法庭未判 懲處不公允
真槍案華仁炸彈案 O記合併查
林鄭：建制敗選因政府 致歉理所當然 報道指落選者獲委公職 「不因沒了身分視如陌路」
考慮撤回「短問短答」 稱次次混亂 對社會無益
終院外花槽被噴漆 林鄭：踐踏法治需譴責
工展人流減 市民：沒內地人「逛得開心」
客貨車失控剷行人路 撞斃捉精靈女子 拋飛數十米大樹遮擋 街坊：消防開電筒搜索
扮欠債遭綁架 女子認串謀男友騙家人75萬
地盤工稱遭伏擊 開石屎槍認傷人
房協未補價單位放租 逾百業主申請
天耀邨單位疑漏煤氣 老翁死亡
教局規定儲備需夠兩月開支 直資校儲備「貧富懸殊」 最少0.28月 最多1年
涉拍裙底 手機有女子大腿片 休班警上訴得直 撤違公德罪
女教師涉APITA偷柑膠樽
港推原授專利求教內地 國家知識產權局授「實質審查」經驗
成本較外國低 初企擬在港申專利
團結基金倡增研究生額 設跨領域大型研究機構
智慧燈柱共識繼續推 光學雷達熱能探測代拍攝
尊子漫畫
【Emily】騙徒扮區議員 呃街坊30萬 經民聯梁文廣：鋪排數月 扮改電話
【Emily】本地回收廢紙 運越南製造 譚凱邦搞團購環保廁紙
【Emily】3條A表揚 段崇智膺美國院士
【Emily】先寫300字 民協深水埗議員招增選委員
【Emily】會計師會改選7理事 6泛民報捷
【Emily】華懋高層向員工派飯 炸髀畀多兩隻
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暫緩執行令被拒 禁蒙面法失效 警：暫停執法 上訴庭：非鼓勵蒙面
中上環衝突 首暴動案3月6日開審
攜「鐵蓮花」控藏武器 官：似開瓶器多啲
史墨客：撐港人權如一 外交部：雙重標準如一
稱對手抹黑「扮獨立」 建制議員提區選呈請
60教師被捕 林鄭促教局嚴肅跟進 前日上水被捕老師 教局要求校方考慮停職
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