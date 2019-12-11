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成本較外國低 初企擬在港申專利

【明報專訊】有開發監察睡眠醫療儀器的企業負責人說，新的原授專利制度申請成本比外國低，會嘗試在港申請專利。她期望制度可與大灣區銜接，以便打入當地市場。

本地初創企業「倍靈科技」開發監察睡眠及檢查睡眠窒息症的醫療級電子儀器「倍靈指環」，可憑監測血含氧量，篩查出睡眠窒息症患者，產品已獲本地及美國的診所、醫院等使用，將於今年底再推出監測「睡眠階段」功能，正計劃打入歐洲市場。該公司行政總裁梁立慧說，申請專利對於初創企業來說是龐大投資，因每個技術需於各個銷售市場申請專利權，其公司產品「倍靈指環」現申請近20個專利，包括最少5個有關核心技術的專利，「單於美國找律師寫一份申請書就要7萬至8萬港元，加上2萬多港元的申請費、代理費等；歐洲更貴，先以數萬元取得優先權，再到各個國家申請，又有不同費用」。她說，創科公司會不斷研發並一直申請專利，開支十分大。

冀制度銜接大灣區打進市場

政府推出新的原授專利制度基本開支為4413元，梁認為價錢對本地初創公司非常吸引，可以較低成本取得12個月專利優先期，讓初創公司有充裕時間測試市場、融資及準備對外擴展業務。她說，若未來有新的技術需申請專利，會試用香港的原授專利制度，又期望香港制度可與大灣區銜接，以便打入當地市場。

相關字詞﹕知識產權 原授專利 專利 創科線 創科線

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