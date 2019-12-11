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港推原授專利求教內地 國家知識產權局授「實質審查」經驗

【明報專訊】政府將於本月19日實施新專利制度，引入「原授專利」，專利申請人將可直接在香港提交為期20年的「標準專利」申請，毋須再依賴其他國家的專利局作「實質審查」。知識產權署助理署長（專利及外觀設計）曾志深稱，新制實行初期會請求國家知識產權局提供技術支援及培訓人才，預計初期每年有約100至200個「原授專利」申請，相信主要來自本地初創企業、中小企，以及主要市場在香港的公司。

以往港只「形式審查」文件

新專利制度保留專利「再註冊」制度，即先在內地、英國或歐洲專利局提交專利申請，再在港註冊；同時引入「原授專利」，專利申請人可直接在港提交有效20年的「標準專利」申請，意味香港未來不用再依賴非本地專利局作「實質審查」。

以往知識產權署轄下的專利註冊處只做「形式審查」，即核對法例要求有關專利的申請文件；新制度下，專利註冊處需作「實質審查」，以判斷專利申請是否有新穎性、創造性，以及可作工業應用等，須檢索資料庫以查核是否此前的發明，再決定是否批核。

國家只給意見助培訓

知產署：審批權在港方

曾志深說，由於香港並無「實質審查」經驗，須由香港以外有經驗的專利當局提供技術支援和培訓人才。在新制實施初期，知識產權署將與國家知識產權局合作，該局會就發明的技術、專利說明書權利要求的寫法等提供技術意見、做檢索工作等。他強調是否批出專利申請的最終法律權力，仍由專利註冊處長行使。

至於何時才有本地專門審查人才，曾志深說已公開招聘在私人機構有專利申請及執業經驗，以及擁有工科或技術背景的人員，出任知識產權審查主任。他以新加坡為例，稱當地1995年引入「原授專利」制度後，一直外判「實質審查」，至2013年才成立自己的審查及檢索部門。他相信香港長遠有自行審查的能力。

料3年完成申請 快一年

曾志深說，新制屬鼓勵發展創新科技的配套之一。在以往的「再註冊」制度下，在外申請、再回港註冊專利，需時10至220個月不等，中位數為46個月，即近4年；新制下，他估計可於3年內在港完成專利申請，更可取得專利申請優先期，有利促進創新。雖然在國際慣例下，專利權不設互認機制，即在港申請後，專利持有人仍需於其他地區再申請（包括中國大陸），惟曾志深說，隨着內地支持香港發展成為「大灣區知識產權貿易中心」，不排除未來與內地當局協作，向專利申請人推出便利措施。

明報記者

相關字詞﹕實質審查 知識產權 大灣區 專利 知識產權署 創科線 原授專利 創科線

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