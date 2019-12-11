涉拍裙底 手機有女子大腿片 休班警上訴得直 撤違公德罪

上訴人麥潤森（36歲）原隸屬港島總區反黑組。上訴方稱，女事主X原穿一邊高一邊低的裙子，亦有穿黑色打底褲，但後來到場的另一警員觀看上訴人手機內的最近影片，片中為穿平腳裙的女子大腿、沒有穿打底褲，難以肯定片中人是X，將影響目擊證人證供是否可靠。

法官：目擊者口供不符CCTV

上訴方另指出，目擊事件的警署警長聲稱上訴人當時手臂伸直拿着手機，並以45度角放置於女子X裙底之下，身體向前傾，但該描述不脗合現場閉路電視畫面。

法官認為，X一直不知道被偷拍裙底，故目擊事件的警署警長證供非常重要。現場閉路電視畫面顯示，上訴人在電梯向X踏前一步，但未有拍攝到上訴人身體向前傾等動作，令人質疑警署警長證供是否可靠，認為案件存在疑點，終裁定上訴得直。休班警當庭無罪釋放，散庭時與女親友興奮相擁，笑容滿臉。

【案件編號：HCMA279/19】