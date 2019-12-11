教局規定儲備需夠兩月開支 直資校儲備「貧富懸殊」 最少0.28月 最多1年

教育局稱，根據學校提交的2017/18學年經審核帳目，有5間直資學校的累積營運儲備不足以應付兩個月的營運開支，所有直資學校的累積營運儲備均沒有超出累積營運儲備的上限（12個月）。根據教育局提供匯報財務資料的範本，學校並不需要詳列實際金額，只需以全年整體開支的月數，以顯示年度終結時的營運儲備累積盈餘或虧損。

5校儲備不足兩月開支

8校逾10月

2016/17學年錄得虧損的大澳佛教筏可紀念中學，17/18學年營運儲備累積有盈餘，共有0.28個月營運儲備，惟未符合教育局規定。另一方面，有8所學校營運儲備累積盈餘超過10個月的全年整體開支，當中包括營運儲備達11.78個月的德望學校。本報曾向學校查詢財政狀况，至截稿前均未獲回覆。

教育局稱，每年審視及跟進直資學校的經審核帳目時，會密切注意學校的最新財務狀况，並為學校提供適切的意見及支援，例如協助學校改善財務安排。

校議會主席：規定為「不時之需」

直資學校議會主席陳狄安表示，各校校情不一，低於兩個月營運儲備不一定有倒閉風險，教育局的兩個月儲備規定亦只是確保直資學校「不時之需」，學校或於該學年曾興建教學設施或建築，故支出多了，學校如擁低於兩個月儲備，教育局會要求學校注資。

佛教筏可紀念中學2017/18年的帳目中，除了6.23%的學費收入，另有15.99%收入來自辦學團體和贊助團體注資和其他團體捐款。但學校收生人數逐年遞減，由2016/17學年309人減至2017/18學年298人，上學年再降至282人。

另外，陳狄安說，明年提早公布中一自行收生結果暫未對直資收生造成壓力，他指直資學校令教育更多元化，家長或學生選校時多因應直資學校的特色，故未增加收生壓力，但無疑會增加學校行政壓力。他稱，直資學校多於12月至1月收生，3月底提早公布結果，令學校需急忙聯絡候補學生，會加重行政工作壓力。