房協未補價單位放租 逾百業主申請

租置屋邨業主申請最多

陳欽勉表示，「出租計劃」經優化後，房協和房委會轄下未補價資助房屋單位的業主，可申請整個單位出租，房協並設立「網上資訊平台」配對業主及租戶；業主亦可選擇與社聯合作，由社聯擔任二房東負責配對租戶。

他說，截至周一房協共收到111宗業主申請，而周一接受租戶申請後，首日接獲15宗申請。他認為，申請數字較計劃未優化前有一定增幅，房協未有為申請數字訂定目標，但對目前反應感到樂觀，希望盡快看見成效。

房協回覆本報查詢稱，在該111宗業主申請中，九龍區佔28個、新界區佔79個、香港區佔4個；其中最多的業主申請來自黃大仙東頭（二）邨、大圍顯徑邨、大埔富亨邨、富善邨及屯門景新臺，各有3宗申請。當中前4個為房委會的租置屋邨，而景新臺為房協「住宅發售計劃」屋苑，反映不少租置業主有興趣申請出租單位。

房協：或削出租意欲 難訂統一租金

對於有意見要求房協為計劃單位的租金設定上限，陳欽勉認為，由於每個單位的面積、地點不同，難以統一訂立標準租金，加上有關做法或減少業主出租單位的意欲，認為不符合計劃目標，應交由業主及租客商討。他稱，計劃採取市場上的兩年標準租約，但理論上能夠安排租客租住至獲編配公屋為止，期望計劃可幫助正輪候公屋、居住環境欠佳的市民，房協將於明年底再檢討計劃。