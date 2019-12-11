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地盤工稱遭伏擊 開石屎槍認傷人

【明報專訊】地盤工從遊戲機中心釣魚機贏取約1.5萬元後，被東主指控「出術」，拒絕發放獎金。地盤工聲稱被鎖在中心，爬窗逃走後往工作地盤提取一把石屎槍，並配備金屬珠作子彈傍身，翌日與東主街上相遇時，開槍射傷東主。地盤工昨在區域法院承認一項有意圖傷人罪，求情稱犯案沒有預謀，是被東主拿鐵管率先襲擊，當時並有數名黑衣人埋伏，才迫不得已開槍自衛。法官表示需時考慮，將被告還押至12月19日判刑。

被告楊永松（34歲）承認一項有意圖傷人罪；遊戲機中心東主羅智群早前亦承認管有攻擊性武器，被判入獄10個月，現正服刑。

求情稱往報到狹路相逢

官質疑：袋住支槍去警署？

辯方求情稱，被告曾被關在遊戲機中心，幸爬窗逃去，因擔心自身安全，才提取石屎槍傍身，並強調被告特意將彈藥換成殺傷力較低的金屬珠，因他原只希望持槍唬嚇，「開槍令到啲人驚」。辯方續稱，被告案發時打算就另一案件前往警署報到，半路中途看見遊戲機中心東主，聯同數名手下「摩拳擦掌」，他們並率先施襲，被告才迫不得已自衛開槍。法官彭中屏反問，「袋住支槍去警署報到呀？」表明不接納辯方說法。

案情指出，被告為事主經營的遊戲機中心常客，從釣魚機贏得近1.5萬元，但被指「出術」，被拒支付獎金。被告心感不忿，帶同一把石屎槍，今年4月12日晚上在長沙灣道249號，用槍指向手持鐵管的東主，兩人一輪爭執後，被告射擊東主，令東主右臂流血。

另外，本案原本同時檢控被告同黨謝澤羣，他涉嫌恐嚇遊戲機中心東主，被控一項刑事恐嚇罪，惟謝已潛逃正被通緝。

【案件編號：DCCC593 /2019】

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