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扮欠債遭綁架 女子認串謀男友騙家人75萬

【明報專訊】28歲女子透過交友程式結識男友，後來懷有身孕，受男方指使向家人索錢逾40萬元，男方更僱用兩名男子恐嚇女子家人，另借用兩名女友人銀行戶口洗黑錢。男方食髓知味，與女友合演「大龍鳳」，由女方假扮遭綁架，致電家人索35萬元贖金，家人報案，警方調查後揭穿騙局。涉案6人昨日在區域法院全被裁定串謀洗黑錢、串謀勒索等10項罪成，法官斥男方是案中「最壞」，女方則「呃屋企人錢」，將案押後至明年1月至2月判刑。

6名被告依次為情侶徐景樺（31歲）和楊夢儀（28歲）、借出戶口洗黑錢的梁惠琳（22歲）和韓可欣（又名張鳳艷，43歲）、撥打追債電話的莊浩文（26歲），以及指使莊追債的文學輝（55歲）。

6人罪成 明年判刑

涉事情侶及莊浩文早於8月承認串謀勒索、串謀洗黑錢、妨礙司法公正等罪；同案其餘3人則不認罪受審。法官葉佐文稱梁惠琳、韓可欣必然知道借出戶口是用作洗黑錢，裁定她們串謀洗黑錢罪成；同時認為文學輝曾「介紹」莊浩文追債，並從徐景樺獲得4000元報酬，故裁定他串謀勒索罪成。

官斥呃屋企人錢 女被告：為情所困

來自受害家庭、遭葉官斥「呃屋企人錢」的楊夢儀求情稱，案發時她懷有徐景樺的骨肉，「執迷不悟，受情所困」，才會犯案；徐曾向她表示「仔要、女唔要」，她最終誕下女嬰，並與徐分手，女兒隨母姓，望法庭輕判。

葉官形容首被告徐景樺在案中「最壞」，查看女嬰照片後，批准已定罪的楊繼續保釋，索取感化及社會服務令報告後判刑。同案其餘5人均須還押，等候明年1月至2月各自面對判刑。

案情指出，楊夢儀前年透過交友程式結識徐景樺並成為情侶，徐指使楊借貸近20萬元，並着她向家人索錢還款。在徐指使下，楊先後以股票失利、欠「大耳窿」等理由向家人索得逾40萬元，款項先後存入梁惠琳和韓可欣的銀行戶口，再遭分批提取。徐又向文學輝付「介紹費」，文再介紹莊浩文下手，多次致電恐嚇楊夢儀一家，楊家更遭淋紅漆。

去年3月，楊夢儀向楊母稱「出咗事」，後來另有人表示楊被綁架，索35萬元贖金，最終楊母報警，警方調查發現楊徐二人安然無恙，終揭穿騙局，拘捕涉案各人。

【案件編號：DCCC 639，1052/2018】

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