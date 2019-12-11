港聞

港聞二

下一篇 上一篇

客貨車失控剷行人路 撞斃捉精靈女子 拋飛數十米大樹遮擋 街坊：消防開電筒搜索

【明報專訊】一名27歲女子前晚在元朗外出，在行人路上玩「Pokémon GO」手機遊戲「捉精靈」時，突然被一輛失控剷上行人路的客貨車撞飛數十米外，重創昏迷，送到醫院搶救後證實不治。涉事客貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。

事發前晚11時許，33歲麥姓男司機駕駛一輛客貨車沿元朗大棠路往大棠村方向行駛，駛至近南坑村時，懷疑失控衝上行人路，並撞倒一名27歲陳姓女途人，客貨車再衝前約30米，其後向右翻側，司機被困。

現場無煞車痕 司機清醒送院被捕

消防到場先將被困司機救出，再在數十米外發現女途人。她頭部重創昏迷，送往博愛醫院搶救後，在昨晨零時許證實死亡。客貨車司機則頭及手部受傷，清醒送往博愛醫院治理，他涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查，案件交由新界北總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，致電3661 3858或3661 3800與調查人員聯絡。

據悉，陳姓女途人居於事發現場附近，喜歡玩「Pokémon GO」手機遊戲，事發時疑外出「捉精靈」。現場並無煞車痕，客貨車撞斷兩棵樹及一個「振華花園」的石牌匾，並撞毁停泊現場的3輛車，客貨車車頂凹陷，車上載着的一批瓷磚散落一地。

村民：路段不時有人飛車

一名住在事發路段一村屋的女住戶表示，門外的閉路電視拍到事發經過，她說死者本身向北面方向行走，其後折返向南行，至一電箱對開位置被撞飛。另一名目擊救援過程的男村民稱，死者被撞飛數十米，倒臥在一個路邊花槽及石牆之間一條窄行人路上，被一棵大樹遮蔽。他說，消防人員到場時，先救出被困車廂的司機，其後利用電筒搜索，才找到數十米外的死者。意外後行人路上遺下一件染血羽絨及一灘血迹。二人均稱，該路段不時有人「飛車」，車速甚快。昨午死者親友邀請道士返回意外現場拜祭，眾人神情哀傷。

上 / 下一篇新聞

暫緩執行令被拒 禁蒙面法失效 警：暫停執法 上訴庭：非鼓勵蒙面
暫緩執行令被拒 禁蒙面法失效 警：暫停執法 上訴庭：非鼓勵蒙面
中上環衝突 首暴動案3月6日開審
中上環衝突 首暴動案3月6日開審
攜「鐵蓮花」控藏武器 官：似開瓶器多啲
攜「鐵蓮花」控藏武器 官：似開瓶器多啲
史墨客：撐港人權如一 外交部：雙重標準如一
史墨客：撐港人權如一 外交部：雙重標準如一
稱對手抹黑「扮獨立」 建制議員提區選呈請
稱對手抹黑「扮獨立」 建制議員提區選呈請
60教師被捕 林鄭促教局嚴肅跟進 前日上水被捕老師 教局要求校方考慮停職
60教師被捕 林鄭促教局嚴肅跟進 前日上水被捕老師 教局要求校方考慮停職
獨眼教師：法庭未判 懲處不公允
獨眼教師：法庭未判 懲處不公允
真槍案華仁炸彈案 O記合併查
真槍案華仁炸彈案 O記合併查
林鄭：建制敗選因政府 致歉理所當然 報道指落選者獲委公職 「不因沒了身分視如陌路」
林鄭：建制敗選因政府 致歉理所當然 報道指落選者獲委公職 「不因沒了身分視如陌路」
考慮撤回「短問短答」 稱次次混亂 對社會無益
考慮撤回「短問短答」 稱次次混亂 對社會無益
終院外花槽被噴漆 林鄭：踐踏法治需譴責
終院外花槽被噴漆 林鄭：踐踏法治需譴責
工展人流減 市民：沒內地人「逛得開心」
工展人流減 市民：沒內地人「逛得開心」
扮欠債遭綁架 女子認串謀男友騙家人75萬
扮欠債遭綁架 女子認串謀男友騙家人75萬
地盤工稱遭伏擊 開石屎槍認傷人
地盤工稱遭伏擊 開石屎槍認傷人
房協未補價單位放租 逾百業主申請
房協未補價單位放租 逾百業主申請
天耀邨單位疑漏煤氣 老翁死亡
天耀邨單位疑漏煤氣 老翁死亡
教局規定儲備需夠兩月開支 直資校儲備「貧富懸殊」 最少0.28月 最多1年
教局規定儲備需夠兩月開支 直資校儲備「貧富懸殊」 最少0.28月 最多1年
涉拍裙底 手機有女子大腿片 休班警上訴得直 撤違公德罪
涉拍裙底 手機有女子大腿片 休班警上訴得直 撤違公德罪
女教師涉APITA偷柑膠樽
女教師涉APITA偷柑膠樽
港推原授專利求教內地 國家知識產權局授「實質審查」經驗
港推原授專利求教內地 國家知識產權局授「實質審查」經驗
成本較外國低 初企擬在港申專利
成本較外國低 初企擬在港申專利
團結基金倡增研究生額 設跨領域大型研究機構
團結基金倡增研究生額 設跨領域大型研究機構
智慧燈柱共識繼續推 光學雷達熱能探測代拍攝
智慧燈柱共識繼續推 光學雷達熱能探測代拍攝
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】騙徒扮區議員 呃街坊30萬 經民聯梁文廣：鋪排數月 扮改電話
【Emily】騙徒扮區議員 呃街坊30萬 經民聯梁文廣：鋪排數月 扮改電話
【Emily】本地回收廢紙 運越南製造 譚凱邦搞團購環保廁紙
【Emily】本地回收廢紙 運越南製造 譚凱邦搞團購環保廁紙
【Emily】3條A表揚 段崇智膺美國院士
【Emily】3條A表揚 段崇智膺美國院士
【Emily】先寫300字 民協深水埗議員招增選委員
【Emily】先寫300字 民協深水埗議員招增選委員
【Emily】會計師會改選7理事 6泛民報捷
【Emily】會計師會改選7理事 6泛民報捷
【Emily】華懋高層向員工派飯 炸髀畀多兩隻
【Emily】華懋高層向員工派飯 炸髀畀多兩隻