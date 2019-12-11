客貨車失控剷行人路 撞斃捉精靈女子 拋飛數十米大樹遮擋 街坊：消防開電筒搜索

事發前晚11時許，33歲麥姓男司機駕駛一輛客貨車沿元朗大棠路往大棠村方向行駛，駛至近南坑村時，懷疑失控衝上行人路，並撞倒一名27歲陳姓女途人，客貨車再衝前約30米，其後向右翻側，司機被困。

現場無煞車痕 司機清醒送院被捕

消防到場先將被困司機救出，再在數十米外發現女途人。她頭部重創昏迷，送往博愛醫院搶救後，在昨晨零時許證實死亡。客貨車司機則頭及手部受傷，清醒送往博愛醫院治理，他涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查，案件交由新界北總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，致電3661 3858或3661 3800與調查人員聯絡。

據悉，陳姓女途人居於事發現場附近，喜歡玩「Pokémon GO」手機遊戲，事發時疑外出「捉精靈」。現場並無煞車痕，客貨車撞斷兩棵樹及一個「振華花園」的石牌匾，並撞毁停泊現場的3輛車，客貨車車頂凹陷，車上載着的一批瓷磚散落一地。

村民：路段不時有人飛車

一名住在事發路段一村屋的女住戶表示，門外的閉路電視拍到事發經過，她說死者本身向北面方向行走，其後折返向南行，至一電箱對開位置被撞飛。另一名目擊救援過程的男村民稱，死者被撞飛數十米，倒臥在一個路邊花槽及石牆之間一條窄行人路上，被一棵大樹遮蔽。他說，消防人員到場時，先救出被困車廂的司機，其後利用電筒搜索，才找到數十米外的死者。意外後行人路上遺下一件染血羽絨及一灘血迹。二人均稱，該路段不時有人「飛車」，車速甚快。昨午死者親友邀請道士返回意外現場拜祭，眾人神情哀傷。