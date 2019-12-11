工展人流減 市民：沒內地人「逛得開心」

市民：優惠規模不及往年 花費少一半

展商：料生意遜去年二成 入貨量保守

今年工展會未有如往年一樣有人通宵排隊入場，惟上午11時開幕前一小時，亦有近百名市民等候入場。正式開幕時，市民一窩蜂跑進場內搶購。最多人跑到賣白米的攤檔搶購每日只有20個名額的一元「香米福袋」。

昨入場人士主要是中老年人，最多人到海味檔排隊輪候購物，蔡太花約2000元買花膠、海參等，裝滿一個環保袋及手推車，她預算在工展會共花費5000元，與去年相若。她有感今年沒有內地客，人流較去年少，「我逛得開心點，沒有那麼擁擠」。蔡太又說，今年海味比去年便宜約兩成，「都幾抵買」。

亦有人覺得今年工展會的優惠不及往年吸引。胡小姐稱有「做功課」，發現今年參展商的優惠較少，本想大手購入肩背鎮痛貼，但因沒優惠而放棄，預算只花最多300元買即食湯包及白米，金額比去年少一半。

零售市道低落，不少參展商預料生意遜去年。賣急凍肉類的胡先生表示，檔口較冷清，預期今年生意比去年跌兩至三成，入貨量亦較少；為求盡快「散貨」，貨品定價比去年調低約20%，「不能賺很多」。對網上號召人進場示威，胡先生激動地說：「當然不好，無得做生意，誰人會開心？」

「和你展」未見示威 防暴駐維園

安記海味董事總經理潘權輝表示，今年生意額能達去年的七成已經很好。對於可能有人示威，潘相信主辦方會有相應措施，不擔心混亂。

網民昨發起「和理展」行動，號召抗爭者傍晚到場示威，惟不見示威者蹤影，維園一帶有防暴警駐守。今年工展會亦加強保安，入場人士要通過簡單安檢，場內各處均有保安駐守，主辦方要求展商不要將刀具開封，惟並非所有展商均遵守要求。有展商認為「香港不是那麼恐怖」，相信示威者會和平表達訴求。