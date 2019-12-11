考慮撤回「短問短答」 稱次次混亂 對社會無益

林太回應時重申，非常重視行政立法關係，因此主動提出設立「短問短答」環節，但稱自己早前無法在立法會發表《施政報告》，要改用視像形式；而翌日接受議員質詢時情况非常混亂，只能答數條問題，故認為需重新考慮是否出席立法會「短問短答」環節，質疑這是否仍有意義的互動機會，「現在沒有說完全不做，我現在希望於明年1月、本立法年度第二次的答問會能夠相對順利完成，之後我一定會重新審視這個短問短答版的質詢時間，因為我仍然很重視行政立法關係」。

被問重組班子 林鄭：首務回復秩序

對於近日有傳言稱她會重組管治班子，林太說，現時首要的工作是回復社會秩序，確保香港在經濟和社會發展方面得以向前，希望外界停止猜測。

民研：特首司局長民望淨值全負數

另一方面，香港民意研究所公布官員民望。林鄭最新評分是19.7分，民望淨值是負72個百分點。政務司長張建宗的支持度評分為25.6分，民望淨值為負40個百分點。財政司長陳茂波的支持度評分為24.8分，民望淨值為負40個百分點。兩人評分都是上任以來新低。律政司長鄭若驊的評分為14.5分，民望淨值為負66個百分點。13名問責局長的民望淨值全部負數。調查在11月28日至12月3日以隨機電話訪問方式訪問1014人。