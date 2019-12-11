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考慮撤回「短問短答」 稱次次混亂 對社會無益

【明報專訊】政府日前稱由於特首林鄭月娥早前赴立法會曾受擾亂，因此要「重新考慮」會否再出席每月一次、每次30分鐘的「短問短答」環節。林太昨稱，如特首每次去立法會接受質詢都要面對混亂，對社會沒甚裨益，亦令立法會秘書處或保安人員承受大量壓力，因此認為有需要重新審視「短問短答」的質詢環節。另外，林太周六至下周二（14日至17日）赴京述職，向中央領導人交代香港過去一年狀况、政府工作和未來施政方針等。

林太回應時重申，非常重視行政立法關係，因此主動提出設立「短問短答」環節，但稱自己早前無法在立法會發表《施政報告》，要改用視像形式；而翌日接受議員質詢時情况非常混亂，只能答數條問題，故認為需重新考慮是否出席立法會「短問短答」環節，質疑這是否仍有意義的互動機會，「現在沒有說完全不做，我現在希望於明年1月、本立法年度第二次的答問會能夠相對順利完成，之後我一定會重新審視這個短問短答版的質詢時間，因為我仍然很重視行政立法關係」。

被問重組班子 林鄭：首務回復秩序

對於近日有傳言稱她會重組管治班子，林太說，現時首要的工作是回復社會秩序，確保香港在經濟和社會發展方面得以向前，希望外界停止猜測。

民研：特首司局長民望淨值全負數

另一方面，香港民意研究所公布官員民望。林鄭最新評分是19.7分，民望淨值是負72個百分點。政務司長張建宗的支持度評分為25.6分，民望淨值為負40個百分點。財政司長陳茂波的支持度評分為24.8分，民望淨值為負40個百分點。兩人評分都是上任以來新低。律政司長鄭若驊的評分為14.5分，民望淨值為負66個百分點。13名問責局長的民望淨值全部負數。調查在11月28日至12月3日以隨機電話訪問方式訪問1014人。

相關字詞﹕民望 行政立法關係 短問短答 立法會 林鄭月娥

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