林鄭：建制敗選因政府 致歉理所當然 報道指落選者獲委公職 「不因沒了身分視如陌路」

據了解，林太前日與工聯會領導層、立法會議員、區議會當選和落選者等10多人見面，會面沒特定主題，多名出席者數落政府施政的不是，如政府新聞處在反修例風波表現差、選舉不公等。林太今日分別約見民建聯和新民黨成員；本月21日在禮賓府舉行茶敘，暫時僅落選的建制派區議員收到邀請。

對於有報道稱，林太在與工聯會會面時，向在座者致歉，並承諾委任落選區議員擔任公職，如撲滅罪行委員會、扶貧委員會等。林鄭月娥昨日出席行會前表示，建制派候選人在區議會敗選，無可否認是與政府有直接關係。她又說，很多人投票不支持建制派候選人，其實沒特別看候選人過去的地區工作，或政綱如何解決地區關心的議題，而純粹是表達對於政府施政的不滿。她稱，表示歉意是理所當然，這個立場亦不需要迴避。

林卓廷：公職作政治酬庸與民為敵 做法卑劣

林太又說，接下來與政黨的合作「不會因為有一些長期在香港很努力工作的政黨沒有了一個身分，而我們便與他們如陌路人般」，對方關心的政府政策或地區事務，政府會繼續聆聽，適當時候亦會跟進。她強調，這是回應市民意見，並不是特別遷就某一個政黨。

民主黨林卓廷批評，林鄭以公職作政治酬庸，安撫落選的建制派議員是與民為敵、無視民意。他說市民在選舉中向建制派投下不信任一票，但林太卻出賣公眾利益，以公職作為自己向建制派的「贖罪券」，做法極不負責任及卑劣。

工聯會姚國威：不少公職無酬 約見工可能去

有工聯會中人接受查詢時表示，林太會面上說，會委任落選建制議員擔任地區分區委員會、防火委員會、撲滅罪行委員會等公職。該人稱，這些位置沒酬金，「絕對無話委任落選者入政府，感覺不到有咩益我們」。該人又謂，很多成員正思考未來生計，相信並不覬覦這些公職。在區會落敗的工聯會立法會議員陸頌雄表示，林太沒列出可以選擇的公職，他形容「講得好虛」，又認為林太是真心誠意致歉。在元朗宏逸爭取連任失敗的工聯會姚國威前日沒與特首見面，他稱不少公職是義工，現時當務之急是為自己找生計。他說暫未決定會否出席21日的茶敘，批評會面的目的不清晰，笑言「特首約我們見工可能會去，但請我們飲啖茶就免」。

新民黨甘文鋒質疑補鑊：不需要安慰獎

有多名民建聯落選議員表示，無意出席與林太的會面，有人直言對林太已無話可說，不做無意義的事。新民黨甘文鋒說，他亦不會與林太會面，質疑林太見落選建制派是想「補鑊」，他說不需要林太安撫、派安慰獎，認為現時為時已晚。油尖旺區議會副主席、經民聯黃舒明亦連任失敗，她說21日不在港，而她已落選，訴求已表達過，反問「見來做咩？」她認為若林太要委任公職應用人唯才，稱用公職來做「安慰獎」並不適當，而很多公職都沒酬金，不認同是用公帑養落選者。