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真槍案華仁炸彈案 O記合併查

【明報專訊】位於灣仔的香港華仁書院地基底座下前日發現兩個土製炸彈，學校前晚已解封，學生昨日如期考試。警方在綜合情報及調查結果後相信並非單一事件，已將炸彈案及周日遊行前檢獲真槍案合併調查，有組織罪案及三合會調查科（O記）正追查彈藥來源及背後的犯罪集團，不排除不法分子在社區內藏有更多槍械及炸藥。

警稱炸藥性質似挪威8死恐襲

警方昨在官方facebook發片更新案情。警察公共關係科警司劉肇邦在片中稱，爆炸品處理課昨早再次檢查在華仁書院檢獲的土製炸彈，發現組件完備，真的可以引爆，而炸彈加了鐵釘增加殺傷力。

劉說，該炸藥性質與2011年挪威恐襲類似，兩案炸藥均含有硝銨成分。警方又播片顯示挪威恐襲中，炸藥被收藏在一輛貨車內，其後被遙控引爆，造成8死30傷，半座建築物被炸毁。

劉又說，不排除華仁書院只是炸藥暫存地方，不法分子計劃在其他地方引爆，而一旦被引爆，附近約50至100米範圍均會被波及，「皇后大道東成條馬路會受影響」。警方在周日民陣遊行前搜查港九多個目標地點，搜出一支半自動手槍及逾百發子彈等武器，拘捕11男女，劉稱華仁炸彈案已和此案合併調查。

片段又訪問警方炸彈處理主任李展超，他說土製炸彈爆炸時產生強大熱力及衝擊波，甚至產生撕裂效果，引致附近的人內傷及截肢，爆炸時衝擊波「無差別」擴散，假若在鬧市引爆，相信會引致大量行人傷亡，亦會對學校結構及地基構成一定損害。

港華：無證據與師生有關

記者昨重返現場觀察，發現爆炸品位置在護土牆斜坡上，有鐵絲網圍封，旁邊有一條樓梯通往學校。警方前日稱炸彈由清潔工人發現，校方昨發聲明表示事先並不知情，警方是根據情報到校查看，發現爆炸品位置是學校擁有的私人地方，但位處學校大閘外，屬公眾可到達的範圍，無證據顯示事件與學生或教職員有關。華仁書院助理校監、前校長蘇英麟稱對事件感驚訝及擔心，重申不能輕易將事件連繫到任何人或任何社會事件。

中一陳同學說不太擔心個人安全，因爆炸品已移除，他說平日很少人會走入發現爆炸品的位置。中二劉同學稱父母和自己均擔心，「驚行過會爆」，他相信炸彈已放於該處一段時間。

家長陳先生昨早駕車送就讀中四的兒子上學，「今（昨）日一定要接送」。他說前晚透過家長群組得悉事件，對於在學校範圍發現炸彈，他不敢斷言是否學生或教職員所為，「可能性好多，好多嘢唔可以信，邊個放都未知」。

學者：製HMTD原料要訂購

警方指炸彈內藏HMTD及硝酸鋁（Aluminium Nitrate）等化學粉末。浸會大學化學系講師何觀陞稱，HMTD是一種炸藥，製作並不困難，但原材料較難找，包括六亞甲基四胺、雙氧水及檸檬酸，其中六亞甲基四胺需在化學用品店訂貨才能買到。至於硝酸鋁並非炸藥，在一般大學甚至中學化學實驗室均可找到。何續說，HMTD及TATP均是高爆（high explosive）炸藥，而相同分量的HMTD爆炸威力相對較TATP弱。

磚掟死人 警懸紅80萬緝兇

另外，70歲食環署外判清潔工人上月頭遭磚擲中死亡，警方昨晚表示懸紅80萬元緝兇，呼籲公眾如有任何資料，致電3661 3348或3661 3369，與新界北總區重案組第3A隊聯絡。

（反修例風暴）

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