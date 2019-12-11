獨眼教師：法庭未判 懲處不公允

在拔萃女書院任教通識科的楊子俊右眼僅餘2.5%視力。他在10月底「踢保」，至今沒被檢控，他本月入稟民事索償，冀迫使警方公開6．12開槍決定及武力指引，檢討執法。

楊子俊昨回應本報查詢時說，據他了解，未有教師因參與反修例運動而被定罪，加上警方近月的濫捕行為，所謂的違規教師是否真的違規，仍是未知之數。他認為，沒有刑事案調查能力的教育局若單憑警方片面之詞或部分傳媒報道，立即向相關教師施壓，並不公允。

稱或趕絕異見教師 不擔心太多

他又說，參與社會運動是《基本法》賦予所有市民的權利，教師亦一樣擁有，若沒有影響校內工作，教師在公餘時間參與社運不應受打壓。他說：「我一直是和平地參與示威活動，不認為自己應因為參與運動而失去教席。當然，政府或會有其他政治考慮，想盡辦法趕絕異見教師，但也擔心不了太多，因我相信道理是在抗爭一方，自己應該知行合一。」

（反修例風暴）