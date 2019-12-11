港聞

港聞一

下一篇 上一篇

獨眼教師：法庭未判 懲處不公允

【明報專訊】對於特首林鄭女娥昨要求教育局對違規或被捕的教師「嚴肅跟進」，在半年前6．12金鐘衝突中被射傷右眼、並涉暴動罪被捕的拔萃男教師楊子俊認為，教師被定罪前是否違規仍屬未知之數，若由教育局作出判斷，並不公允。他不認為自己應因為參與運動而失去教席，自己也擔心不了太多。

在拔萃女書院任教通識科的楊子俊右眼僅餘2.5%視力。他在10月底「踢保」，至今沒被檢控，他本月入稟民事索償，冀迫使警方公開6．12開槍決定及武力指引，檢討執法。

楊子俊昨回應本報查詢時說，據他了解，未有教師因參與反修例運動而被定罪，加上警方近月的濫捕行為，所謂的違規教師是否真的違規，仍是未知之數。他認為，沒有刑事案調查能力的教育局若單憑警方片面之詞或部分傳媒報道，立即向相關教師施壓，並不公允。

稱或趕絕異見教師 不擔心太多

他又說，參與社會運動是《基本法》賦予所有市民的權利，教師亦一樣擁有，若沒有影響校內工作，教師在公餘時間參與社運不應受打壓。他說：「我一直是和平地參與示威活動，不認為自己應因為參與運動而失去教席。當然，政府或會有其他政治考慮，想盡辦法趕絕異見教師，但也擔心不了太多，因我相信道理是在抗爭一方，自己應該知行合一。」

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

暫緩執行令被拒 禁蒙面法失效 警：暫停執法 上訴庭：非鼓勵蒙面
暫緩執行令被拒 禁蒙面法失效 警：暫停執法 上訴庭：非鼓勵蒙面
中上環衝突 首暴動案3月6日開審
中上環衝突 首暴動案3月6日開審
攜「鐵蓮花」控藏武器 官：似開瓶器多啲
攜「鐵蓮花」控藏武器 官：似開瓶器多啲
史墨客：撐港人權如一 外交部：雙重標準如一
史墨客：撐港人權如一 外交部：雙重標準如一
稱對手抹黑「扮獨立」 建制議員提區選呈請
稱對手抹黑「扮獨立」 建制議員提區選呈請
60教師被捕 林鄭促教局嚴肅跟進 前日上水被捕老師 教局要求校方考慮停職
60教師被捕 林鄭促教局嚴肅跟進 前日上水被捕老師 教局要求校方考慮停職
真槍案華仁炸彈案 O記合併查
真槍案華仁炸彈案 O記合併查
林鄭：建制敗選因政府 致歉理所當然 報道指落選者獲委公職 「不因沒了身分視如陌路」
林鄭：建制敗選因政府 致歉理所當然 報道指落選者獲委公職 「不因沒了身分視如陌路」
考慮撤回「短問短答」 稱次次混亂 對社會無益
考慮撤回「短問短答」 稱次次混亂 對社會無益
終院外花槽被噴漆 林鄭：踐踏法治需譴責
終院外花槽被噴漆 林鄭：踐踏法治需譴責
工展人流減 市民：沒內地人「逛得開心」
工展人流減 市民：沒內地人「逛得開心」
客貨車失控剷行人路 撞斃捉精靈女子 拋飛數十米大樹遮擋 街坊：消防開電筒搜索
客貨車失控剷行人路 撞斃捉精靈女子 拋飛數十米大樹遮擋 街坊：消防開電筒搜索
扮欠債遭綁架 女子認串謀男友騙家人75萬
扮欠債遭綁架 女子認串謀男友騙家人75萬
地盤工稱遭伏擊 開石屎槍認傷人
地盤工稱遭伏擊 開石屎槍認傷人
房協未補價單位放租 逾百業主申請
房協未補價單位放租 逾百業主申請
天耀邨單位疑漏煤氣 老翁死亡
天耀邨單位疑漏煤氣 老翁死亡
教局規定儲備需夠兩月開支 直資校儲備「貧富懸殊」 最少0.28月 最多1年
教局規定儲備需夠兩月開支 直資校儲備「貧富懸殊」 最少0.28月 最多1年
涉拍裙底 手機有女子大腿片 休班警上訴得直 撤違公德罪
涉拍裙底 手機有女子大腿片 休班警上訴得直 撤違公德罪
女教師涉APITA偷柑膠樽
女教師涉APITA偷柑膠樽
港推原授專利求教內地 國家知識產權局授「實質審查」經驗
港推原授專利求教內地 國家知識產權局授「實質審查」經驗
成本較外國低 初企擬在港申專利
成本較外國低 初企擬在港申專利
團結基金倡增研究生額 設跨領域大型研究機構
團結基金倡增研究生額 設跨領域大型研究機構
智慧燈柱共識繼續推 光學雷達熱能探測代拍攝
智慧燈柱共識繼續推 光學雷達熱能探測代拍攝
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】騙徒扮區議員 呃街坊30萬 經民聯梁文廣：鋪排數月 扮改電話
【Emily】騙徒扮區議員 呃街坊30萬 經民聯梁文廣：鋪排數月 扮改電話
【Emily】本地回收廢紙 運越南製造 譚凱邦搞團購環保廁紙
【Emily】本地回收廢紙 運越南製造 譚凱邦搞團購環保廁紙
【Emily】3條A表揚 段崇智膺美國院士
【Emily】3條A表揚 段崇智膺美國院士
【Emily】先寫300字 民協深水埗議員招增選委員
【Emily】先寫300字 民協深水埗議員招增選委員
【Emily】會計師會改選7理事 6泛民報捷
【Emily】會計師會改選7理事 6泛民報捷
【Emily】華懋高層向員工派飯 炸髀畀多兩隻
【Emily】華懋高層向員工派飯 炸髀畀多兩隻