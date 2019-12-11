60教師被捕 林鄭促教局嚴肅跟進 前日上水被捕老師 教局要求校方考慮停職

60教師10助理 幼園至大學都有

據警方提供數字，反修例風波自6月9日爆發至本月8日，被捕者當中約有60人為教師，約10人為教學助理，被捕教師由任教幼稚園至大學都有。

另外，警方前日（9日）在上水拘捕12人，涉嫌管有鐵釘、電鑽、白電油等，當中包括一名教師及6名學生。警方昨晚稱，經調查後，一名31歲被捕男子被暫控一項「管有適合作非法用途的工具」罪；3名17歲至39歲被捕男子被暫控合共一項「管有適合作非法用途的工具」罪，案件今日在粉嶺裁判法院提堂。

教局：30個案初步成立或懲處

教育局昨晚回應稱，就上水案件中被捕的教師，局方已要求學校履行其作為僱主，以及確保學生安全的責任，考慮暫停該教師的職務。局方又稱，自6月中至11月初，教育局已就106宗與近期社會事件有關的教師專業操守個案展開調查，初步完成60宗個案，當中約30宗初步成立，局方正考慮懲處。發言人稱，會嚴肅跟進每個被判罪、被捕及被投訴老師的個案，若確立教師有違法行為，嚴重者可取消其教師註冊。

特首林鄭月娥昨在行政會議前主動表示，近月示威活動中有300間中學都有學生被捕（全港有約450間中學），情况令人擔憂，對於有教師被捕，她已要求教育局長對違規及被捕教師要「嚴肅跟進」，又呼籲學校按教育局指引，阻止學生繼續參與違法行為。

葉建源：濫捕嚴重 被捕不表有罪

教聯會：倘涉煽動學生須停職

教育界議員、教協葉建源表示，暫未聽聞有被捕教師遭停職。他說，近月有數以百萬計市民參與抗爭，有教師參與其中亦正常，而現時警方濫捕嚴重，被捕亦不代表有罪，他批評林鄭月娥的說法是向教育局和學校施壓。他又說，普通法制度下有無罪推定，除非涉及性罪行，否則教師未被判有罪前，校方應容許相關教師繼續執行原來職務。

教聯會主席黃錦良稱，對於有70名教師及教學助理被捕感憂慮，擔心教師會將政見灌輸予學生，甚至煽動學生走上街頭。

他說，一般而言，若有教師被捕，警方會通知校方，由校方自行決定如何處理，校方通常會考慮若教師擔任原本職務，會否造成負面影響，包括會否令家長對學校失去信心。

黃錦良認為，若教師涉嫌藏有攻擊性武器、但未有攻擊他人，未必需即時停職，但若涉及街頭暴力，例如擲汽油彈、傷人，或鼓吹、煽動學生參與違法行為，則一定要停職。他說，對於如何處理被捕但未被定罪的教師，現時教育局未有明確指引，他促請局方為學校提供支援，包括提供法律意見。

明報記者

（反修例風暴）