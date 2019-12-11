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稱對手抹黑「扮獨立」 建制議員提區選呈請

【明報專訊】區議會選舉民主派大勝，建制派背景的觀塘翠屏區現任區議員鄭強峰連任失敗，前日向高等法院提出首宗選舉呈請。鄭指控當選的民主黨洪駿軒在競爭傳單誇大地區政績，又錯誤指控鄭強峰假扮獨立，質疑洪涉違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》下作出發布候選人虛假及誤導性陳述的非法行為等，要求法庭裁定洪當選無效。

呈請人為公屋聯會的鄭強峰；兩名答辯人依次為候任區議員民主黨洪駿軒、翠屏選區選舉主任謝凌駿。鄭強峰在是次區選觀塘翠屏區選中以3822票，不敵獲4203票的洪駿軒。

稱有申報政治聯繫為公屋聯會

入稟狀指出，洪駿軒在今年11月21日選舉宣傳單張附有鄭強峰相片，寫道「獨立？但與中聯辦關係密切的謝偉俊同屬建制組織創建力量」。鄭在入稟狀反駁有關資料屬誤導和錯誤指控，他已申報政治聯繫為公屋聯會，而組織大部分成員均有建制派背景，故公屋聯會明顯是建制團體，鄭亦在部分出版物印有「創建力量」的標誌，並無聲稱獨立及沒有政治取向。鄭形容對方攻擊其正直品格，以及導致選民懷疑其政治背景。

另外，洪駿軒在10月28日另一選舉單張，聲稱自己「成功爭取路政署重鋪翠屏行人路地磚解決路面不平問題」，以及「成功爭取秀茂坪紀念公園電梯加建分段出口」。鄭指出，洪沒有參與以上項目，質疑他誇大在社區的貢獻。

【入稟編號：HCAL3665/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕選舉無效 選舉呈請 觀塘 區議會選舉

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