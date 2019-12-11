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中上環衝突 首暴動案3月6日開審

【明報專訊】7月28日中上環衝突中，44人被控暴動等罪名，是反修例風波以來首宗控以暴動罪的案件。案件分拆為3案，昨在區域法院提堂，其中涉及一對新婚夫婦及16歲少女的案件已排期明年3月6日開審，成為首宗開審的暴動案。控辯雙方在庭上曾提出明年4月初開審，但法官指法庭的工作量因為社會情况而增加，「盡快開審對任何人都好」。

首案涉新婚夫婦16歲少女

首宗案件的被告，新婚夫婦湯偉雄和杜依蘭，以及李宛叡皆否認控罪。控罪指出，3人今年7月28日在德輔道西近西邊街一帶參與暴動。湯和杜各加控一項無牌管有無線電器具罪，指兩人各管有一部無線電收發機。

控辯雙方昨甫開庭便提出案件於明年4月初開審，但法官郭偉健稱本案為首宗開審的暴動案，法庭一早騰出3月份的日子審理，考慮到法庭工作量不少，決定排期在明年3月6日至20日審理，預計審訊8日。

法庭工作增 官：宜盡快開審

控方透露證人列表上有35人，經過雙方商議後，或只傳召11人，據悉大部分為警員。針對新婚夫婦被加控無牌管有無線電器具罪，一名專家證人會出庭作供。控方亦會播放約3至4小時的錄影片段。

控方表示，16歲被告李宛叡被捕前，曾向警員承認和夫婦被告「來西區參與遊行」；辯方表示李宛叡沒有說過，但不會以「案中案」處理有關證供能否呈堂的爭議。

至於同一事件另兩宗分別控告24人和15人的暴動案件，辯方稱未收到數以百小時計的錄影片段。郭官遂將兩宗案件押後至明年2月19日再訊，以待控方準備文件予辯方，其間各被告繼續保釋。

社工陳虹秀控暴動提堂

另外，8月31日大批反修例市民上街引發衝突，16人包括社工總工會理事陳虹秀，分別在銅鑼灣和灣仔被捕及控以一項暴動罪。案件早前分3案，昨於西九龍裁判法院提堂，押後明年1月再訊，以待控方準備轉介文件至區域法院審訊。

控方昨透露，陳虹秀涉上月2日在希慎廣場外持「大聲公」指罵警員，被指在公眾地方擾亂秩序，但未被正式起訴。裁判官提醒她不要掉以輕心，因為在保釋期間犯事有可能被撤銷擔保，同時批准所有人以原有條件保釋。

【案件編號：DCCC820 & 871-872、WKCC3532-34/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕831事件 區域法院 暴動罪 上環清場 反修例風暴

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