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暫緩執行令被拒 禁蒙面法失效 警：暫停執法 上訴庭：非鼓勵蒙面

【明報專訊】高等法院上月裁定引用《緊急情况規例條例》訂立《禁止蒙面規例》（下稱禁蒙面法）違憲，並宣布《禁蒙面法》無效。政府一方其後向上訴庭提出上訴，並申請頒令條例暫時有效或暫緩執行違憲裁決。上訴庭昨先頒下判辭拒絕政府的暫緩令申請，認為相關命令無助政府有效和迅速地處理當前問題，即意味《禁蒙面法》即屬無效，不能用以執法。上訴庭同時表明，目前未就案件的上訴有所決定，是次裁決不代表法庭鼓勵或縱容任何人參與《禁蒙面法》所禁止的情况。案件將於明年1月9日作兩日上訴聆訊。

民主派警告勿再「玩弄法律」

警方昨回應稱，因應上訴庭的有關判決，警方已暫停執行《禁蒙面法》。24名民主派立法會議員表示歡迎裁決，並再次警告特首林鄭月娥和特區政府不要再「玩弄法律」，以法律手段打壓香港市民爭取五大訴求，認為政治問題終歸需要政治解決。

牽涉三權分立 拒頒暫時有效令

高院署理首席法官潘兆初在判辭指出，當高院宣布《緊急情况規例條例》訂立《禁止蒙面規例》違憲，政府一方申請法例「暫時有效令」（Temporary validity order），但這牽涉三權分立、司法與立法的權力分佈、法院的角色等基本憲政問題，而且要求法院頒令違憲法例暫時有效，亦牽涉邏輯上的困難，加上政府一方書面陳辭未有觸及此問題，故拒絕申請。

至於政府一方申請「暫緩執行令」（Temporary suspension order），上訴庭同意本港目前處於「危害公安」情况，法治正面臨嚴重威脅，危害社會的繁榮穩定，屬罕見情况。上訴庭指出，雖然周日（8日）的遊行大致和平，但仍有銀行和商店遭破壞，警方以管有槍械罪拘捕11人，終審法院和高等法院入口遭人縱火，均屬最令人憂慮的事。

指頒令無助政府有效處理現狀

不過上訴庭認為，目前證據顯示，政府沒表明有意在上訴期間再次以「危害公安」為由引用《緊急法》，警方同時已宣布暫緩執行《禁蒙面法》，故「暫緩執行令」無助政府有效和迅速地處理當前問題，不存在維持法治的必要，亦拒絕頒令。另外上訴庭表明公眾應明白案件仍處於上訴階段，若繼續蒙面參與《禁蒙面法》所禁止的情况，仍存有風險。

【案件編號：CACV541-2/19】

明報記者

（反修例風暴）

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相關字詞﹕上訴庭 暫緩 緊急法 禁蒙面法 反修例風暴

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