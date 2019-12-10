【Emily】長3.4公里 逾半為共享長廊 灣仔至北角倡建單車徑

根據規劃署份研究報告，建議政府沿灣仔北至北角嘅海濱，建造一條全長約3.4公里嘅連貫單車徑，沿岸設置相應嘅配套設施，其中約1.6公里路段會指定用作「休閒單車徑」，畀市民慢速騎乘，餘下1.8公里就因涉及較狹窄嘅樽頸路段，故建議採用「共享」安排，由行人、跑步者同單車友等一齊享用，主要涉及怡和午炮附近至天后興發街嘅一段海濱。

擬設5主題區 辦展覽慶典

報告亦建議喺灣仔北至北角海濱一帶，設立5個「特色主題區」，包括喺會展中心及金紫荊廣場一帶設立「慶典主題區」，以舉行官方慶典、戶外展覽同節日聚會，當中提議用紫荊花圖案，重鋪圍繞旗杆同紫荊花雕塑嘅地面。

至於新灣仔渡輪碼頭一帶，就提議設立「渡輪碼頭畔主題區」，海旁位置會成為露天劇場，方便舉辦唔同類型活動，並會設美食廣場等。灣仔前公眾貨物裝卸區連同附近水上空間，就建議活化做「水上運動及康樂主題區」，透過設立康樂中心、登岸台階、浮橋等，以方便舉行各類型水上康樂活動，並建議設立「日光浴區」畀市民休閒一下。

銅鑼灣避風塘一帶就建議作「活力避風塘主題區」，會增設觀景平台、水上交通等設施，並呼應區內嘅奇力島、午炮、天后廟等歷史文化元素。最後喺城市花園對出範圍就建議做「東岸公園主題區」，可研究提供寵物公園、滑板同BMX單車公園等設施，吸引市民享用。