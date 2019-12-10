土署測量新法 勘海堤水底設施

山竹毁污水廠

數日鎖定管裂位置

現時土木署負責維修全港長約127公里的海堤和防波堤，以及318個碼頭。水下檢查工作主要由潛水隊執行，至於碼頭承台結構的檢查需要搭建臨時工作平台，讓檢查人員在碼頭下工作，既耗時亦受潮汐、水底能見度和海上交通影響。

土木署指出，近年因氣候變化，香港出現極端天氣情况愈見頻繁，風暴或破壞海事設施，前年超強颱風天鴿襲港後，該署引入多項測量技術，其中一種「綜合系統」於去年山竹吹襲香港後，應用於測量西貢污水廠破壞情况。該署為測量船「填海5號」加裝「激光掃描儀」及「多波束測深儀」，分別以激光及聲波同時測量水上及水底地形，獲取無縫的高密度三維點雲數據，勾勒出海堤及海底喉管的狀况。

省前期勘查時間 減維修期

土木工程拓展署總工程師鄧啟恩稱，新科技可省卻前期勘查時間，之後仍要靠蛙人在水底近距離詳細檢查；西貢污水廠去年9月遭山竹吹襲損毁，該署派出測量船，在數日內掌握受損情况，然後安排維修，今年第二季完成，如無新科技協助，維修時間更長。除了測量船，該署斥資約100萬元引入圖像聲納儀，能作近距離拍攝水下物件的高解像度圖像，原理是發出聲波，遇上物件後折返並轉化成數碼圖像，即使水底漆黑一片仍能「透視」水下情况。該種技術適合安裝在船上或碼頭旁邊，近距離拍攝水下樁柱和海堤，以確定是否損毁。該署稱，今年3月25日，一艘從澳門開往香港噴射船因引擎故障，停靠中西區海濱長廊附近海面，其間該船漂移撞毁4號碼頭混凝土坡道和欄杆，該署以圖像聲納儀檢查碼頭水下樁柱，發現無受損。

至於碼頭承台結構的檢查，須搭建臨時工作平台，為檢查人員提供進出通道，但平台空間狹窄，工作受限制；土木署正在試驗以無人機拍攝碼頭結構的高解像度影像，有助檢測人員找出碼頭承台下的結構狀况，若成效理想，將於明年初全面應用。